عمر دولت فعلي براي اجراي قانون پولشويي كفاف نمي دهد

حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : لايحه مبارزه با جرم پولشويي با ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان روبرو شد، دوباره به مجلس برگردانده شده است .

وي درباره زمان بررسي دوباره اين لايحه گفت : از آنجا كه از عمر دولت كنوني چيزي باقي نمانده است، درنتيجه بررسي و تصويب اين لايحه به دولت آينده موكول مي شود .

وي درباره علت تاخير در مطرح شدن اين لايحه گفت : ارجاع لايحه با آغاز به كار مجلس هفتم همزمان شد و از آنجا كه كميسيون ها كارشان را آغاز نكرده بودند و با توجه به اينكه هيات رييسه نيز اين لايحه را به كميسيوني ارايه نكرد درنتيجه اين لايحه در اوايل سال جاري براي رفع اشكال ارجاع داده شد كه پيش بيني مي شود در دولت كنوني به نتيجه مطلوبي درباره اين لايحه نرسيم و تصويب و بررسي آن به دولت آينده موكول شود .

به گزارش خبرنگار ما ، لايحه مبارزه به جرم پولشويي بايد دوباره دركميسيوني مشترك از 24 عضو مورد بررسي قرار گيرد كه اعضاي هيات رييسه كميسيون مشترك هنوز انتخاب نشده اند .