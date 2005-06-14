به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در كرج، نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس شوراي اسلامي ، در جمع حاميان دكتر قاليباف در كرج گفت : دولت آينده بايد توجه ويژه اي بر مفاسد اقتصادي داشته باشد تا هر چه زودتر كشور را از بحران هاي اجتماعي – اقتصادي موجود رهايي بخشد.

جلالي با اشاره به اينكه رئيس جمهور آينده بايد با شجاعت، تدبير و فداكاري موضوع مفاسد اقتصادي را در ميان سه قوه پيگيري ونتايج را به طور واضح براي مردم آشكار كند، افزود : دولت آينده بايد دستگاه اجرايي را طوري اداره كند تا هيچ گونه رانت بازي و رشوه خواري در آن به وجود نيايد.