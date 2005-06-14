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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۲۹

با حضور 1000 نفر از دانشجويان

انتخابات نمادين رياست جمهوري در دانشگاه تهران برگزار شد

انتخابات نمادين رياست جمهوري در دانشگاه تهران برگزار شد

انتخابات نمادين رياست جمهوري با حضور حدود 1000 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در روزهاي يكشنبه و دوشنبه، 22 و 23 خرداد ماه برگزار شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين انتخابات كه به طور همزمان در دانشكده هاي فني، مديريت، زبانهاي خارجه، علوم اجتماعي، هنرهاي زيبا، پرستاري و دامپزشكي برگزار شد ، محمود احمدي نژاد با 2/20 % و مصطفي معين با 9/18 % از آراء ، در رتبه اول و دوم قرار گرفتند. مكان سوم با 6/11 % به محمد باقر قاليباف و اكبر هاشمي رفسنجاني با 3/10% رتبه چهارم از از آن خود كرد.

پس از آنها به ترتيب علي لاريجاني با 4/4% ، رضايي با 8/2 %، كروبي با 8/0 %  و مهرعليزاده با 6/0% در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در همين حال 22% دانشجويان بر عدم شركت در انتخابات و 2/7% بر دادن رأي سفيد تأكيد كردند.

اين برنامه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

کد مطلب 195298

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