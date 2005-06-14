انتخابات نمادين رياست جمهوري در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين انتخابات كه به طور همزمان در دانشكده هاي فني، مديريت، زبانهاي خارجه، علوم اجتماعي، هنرهاي زيبا، پرستاري و دامپزشكي برگزار شد ، محمود احمدي نژاد با 2/20 % و مصطفي معين با 9/18 % از آراء ، در رتبه اول و دوم قرار گرفتند. مكان سوم با 6/11 % به محمد باقر قاليباف و اكبر هاشمي رفسنجاني با 3/10% رتبه چهارم از از آن خود كرد.

پس از آنها به ترتيب علي لاريجاني با 4/4% ، رضايي با 8/2 %، كروبي با 8/0 % و مهرعليزاده با 6/0% در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در همين حال 22% دانشجويان بر عدم شركت در انتخابات و 2/7% بر دادن رأي سفيد تأكيد كردند.

اين برنامه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.