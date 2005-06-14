سختگيري در مسائل فرهنگي و اجتماعي را نمي پسندم// اسلام بيش از هر مكتبي خواهان اعتدال است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه اظهار داشت : دشمن از دريچه سوء استفاده از احساسات جوانان عليه ما توطئه مي ‌كند و بايد هوشيار باشيم.

وي با تصريح اين مطلب كه سرعت تحولات جهاني بسيار بالا رفته است، گفت : سانسور و جلوگيري از اطلاعات ديگر نتيجه ‌بخش نيست و هجوم فرهنگي مي ‌تواند به هر طريقي صورت گيرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: حضور آگاهانه مردم باعث افزايش قدرت نظام مي شود و انتخاب مردم، حرف نهايي و قطعي است و ديگر نمي ‌توان با روشهاي مستبدانه از آگاهي آنها جلوگيري كرد. بايد با هوشياري اين دوره را پشت سر بگذاريم و در فرآيند جهاني شدن آينده خود را به خوبي طراحي كنيم.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تأكيد كرد: فراهم شدن زمينه تحقيق و پژوهش براي دانشگاهيان و فناوري هسته ‌اي كه حق مسلم ماست از الزامات كشور است و ما در اين زمينه به نتيجه مي ‌رسيم و آهسته آهسته قدم گذاشتن در اين راه به ما لطمه وارد مي ‌كند. امروز دنيا به جوش هسته‌ اي رسيده است و ما نيز بايد به اين فناوري دست يابيم.

هاشمي رفسنجاني گفت : اگر بانك عظيم اطلاعاتي از محققان و پژوهشگران در اختيار داشته باشيم، براي توليد در ايران بايد بيشتر به نيروي انساني بها دهيم، در مسائل اقتصادي اگر انسان، محور قرار گيرد، قيمت تمام شده محصولات ارزان‌ تر خواهد شد و مي ‌توانيم رقابت چشمگيري با ديگران داشته باشيم، نقص فعلي اقتصاد ما اين است كه از سرمايه مردم و سرمايه ‌هاي سرگردان استفاده نمي ‌كنيم.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به بحث مسائل فرهنگي كشور پرداخت و افزود : چند وقت پيش خدمت رهبري بوديم كه ايشان از بي ‌بند وباري اخلاقي ابراز نارضايتي مي ‌كردند، بايد اسلام واقعي را به مردم بشناسانيم، هر مساله‌ اي كه به نام اسلام و تحت نظر سليقه افراد به مردم ارائه مي ‌شود، صحيح نيست. اگر اسلام را به طور صحيح معرفي كنيم همه آن را مي پذيرند.

وي اضافه كرد: سخت‌ گيري در مسائل فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي پاسخگو نيست. خيلي بد است كه در محافل خانوادگي انواع فساد وجود داشته باشد. اين نتيجه سخت‌ گيري ‌هاست كه جامعه را از درون منفجر مي كند و باعث زيرزميني شدن فساد مي ‌شود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: اسلام بيش از هر مكتبي خواهان اعتدال است، نه فقر را مي ‌پسندد و نه تجمل را.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد : بايد در همان حدي كه اسلام خواسته معاشرت كنيم. زياده ‌روي در اين موارد مورد سرزنش خداوند قرار گرفته است. فرهنگي كه بعضي از دوستان صادق ولي نادان به مردم ارائه مي ‌كنند، صحيح نيست.

وي افزود: دولت تنها سازنده فرهنگ نيست، روحانيت، مداحان، صدا وسيما، سازمان تبليغات و نمايندگان رهبري و . . . همه در اين زمينه مسئول هستند. بايد الگوي واقعي اسلامي از زنان و جوانانمان ارائه كنيم. من سخت‌ گيري‌ هاي بي ‌مورد را نمي ‌پسندم.

گفتني است پيش از سخنان هاشمي رفسنجاني اساتيد دانشگاه به ارائه گزارش پرداختند.