اكوتوريسم نادر ايران ، در جذب گردشگران مورد غفلت قرار گرفته است

مازيار نيازمند درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: كشور ما درزمينه اكوتوريسم پتانسيلها وقابليتهاي چشمگيري دارد ومااز نظر تنوع زيستي يكي از 5 كشور مهم دنيا هستيم وهمچنين از نظر غناي جاذبه ها نيزمطابق طبقه بندي يونسكو يكي از 10 كشور اول دنيا محسوب مي شويم .

وي درادامه افزود: با توجه به تنوع بالاي منابع طبيعي موجود دركشور مانند 9 ذخيره گاه زيست كره ، 20 تالاب بين المللي ، بيش از 150 منطقه حفاظت شده ، پارك ملي ، پناهگاه حيات وحش وآثار طبيعي ملي وذخاير جنگلي، دراين زمينه چيزي از كشورهاي ديگر دنيا كمتر نداريم ولي با اين وجود به اكوتوريسم كمتر توجه شده وبسيار نوپاست .

مدير برنامه ريزي اكوتوريسم سازمان ايرانگردي وجهانگردي خاطرنشان كرد: درسالهاي اخير بيشتر به توريسم فرهنگي ، ميراث فرهنگي وآثارباستاني دركشور توجه شده و همين موضوع باعث غفلت وفراموشي درزمينه ميراث طبيعي و فوايد طبيعت گردي شده است .

نيازمند گفت: درمورد اكوتوريسم وطبيعت گردي با ايجاد واحد برنامه ريزي اكوتوريسم درسازمان ايرانگردي وجهانگردي ، از پايه شروع كرده ايم وابتداي راه هستيم ودرسطح ملي ومنطقه اي با درنظر گرفتن تعامل مثبت با تمام بازوهاي صنعت اكوتوريسم مانند سازمان حفاظت محيط زيست ، جنگلها ومراتع ، بخش خصوصي ودفاتر خدمات مسافرتي با شناسايي چالشها وموانع ، براي توسعه ومديريت اكوتوريسم برنامه ريزي وراهكارارايه خواهيم كرد.