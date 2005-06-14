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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۴۸

درپايان ديدارفولاد خوزستان و پاس

رئيس فدراسيون فوتبال جام قهرماني فولاد خوزستان را اهداء خواهد كرد

جام قهرماني چهارمين دوره رقابتهاي ليگ برتر يكشنبه هفته آينده راهي اهواز مي شود تا به تيم فولاد خوزستان اهداء شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين جام پس ازپايان ديدار فولاد خوزستان وپاس درهفته پاياني رقابتهاي ليگ برتر كه يكشنبه هفته آينده درورزشگاه تختي اهواز برگزارخواهد شد به تيم فولاد خوزستان قهرمان چهارمين دوره رقابتهاي ليگ برتر اهداء مي شود.
قراراست محمد دادكان ومحمدرضا پهلوان رئيس ودبيركل فدراسيون فوتبال براي اهداء جام قهرماني اين دوره ازرقابتها صبح يكشنبه راهي شهر اهوازشوند. 

البته جام قهرماني اين دوره رقابتهاي ليگ برتربصورت نمادين به باشگاه فولاد تعلق خواهد گرفت وبا جامي كه پيش ازاين به باشگاه سپاهان وپاس تعلق گرفت متفاوت خواهد بود. اين جام سمبليك، توسط يكي ازهنرمندان داخلي ساخته وازسه شاخه كريستالي تشكيل شده كه برروي آن يك ستاره 7 ضلعي طراحي شده است. نماد فدراسيون فوتبال وپرچم كشورمان نيزبصورت طلاكوب برروي بدني اين جام حك شده است.  
گفتني است: نماد اصلي رقابتهاي ليگ برتركه دردوره رياست مهندس صفايي فراهاني طراحي شد، درحال حاضردر اختيارفدراسيون فوتبال است وبه تيمي تعلق خواهد گرفت كه سه بارمتوالي عنوان قهرماني ليگ برتررا بدست آورد. 

کد مطلب 195356

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