كريستين امانپور با هاشمي رفسنجاني به عنوان كانديداي نهمين دوره انتخابات گفتگو مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر"، كريستين امانپور خبرنگار شبكه تلويزيوني سي ان ان آمريكا امشب در مصاحبه زنده تلويزيوني خود با آيت الله هاشمي رفسنجاني كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در خصوص مسائل مختلف از جمله انتخابات نهم كه 27 خرداد برابر 17 ژوئن در جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود و روابط ايران و آمريكا، همچنين مسائل هسته اي و حقوق بشر گفتگو خواهد كرد.

كريستين امانپور پيش از اين دو بار به ايران سفر كرده كه يك بار در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني و ديگري در اولين دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي به منظور تهيه مصاحبه اي زنده و تلويزيوني با آنان بوده است. امانپور همسر جيمز روبين سخنگوي سابق وزارت امور خارجه آمريكا است.