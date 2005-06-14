ابوطالب: تلويزيون جايگاه مناسبي براي پرسش و پاسخ مردم از كانديداها فراهم كرده است

"سعيد ابوطالب" در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: به نظر من صدا و سيما با گستردگي بالايي كه به لحاظ مخاطب دارد، به عنوان يك رسانه ملي نقش مهمي را براي معرفي برنامه هاي كانديدهاي رياست جمهوري ايفا كرده است. در واقع اين بار صدا و سيما تفاوت هاي عمده اي براي انتخابات رياست جمهوري داشته است و مي توان اشاره كرد كه نقش فعال و موثري در اين ارتباط داشت.

وي خاطر نشان ساخت: چند نكته در اين باره وجود داشت كه اين بار صدا و سيما با رعايت اين نكات نقش فعالي براي انتخابات از خود نشان داد. به عنوان نمونه صدا وسيما برنامه هاي اين نامزدها را بي طرفانه و با يك شرايط يكسان فراهم كرد، حتي به لحاظ فني، كارشناسان و مجريان، زمان، تنوع وتعداد سوالات و ... عادلانه برخورد كرده است و اين حركت قابل تقدير است، چرا كه به مشاركت عمومي نيز كمك كرد.

وي با اشاره به يكي ديگر از محاسن صدا و سيما براي نامزدهاي رياست جمهوري گفت: صدا و سيما به كانديداها اين اجازه را داد كه تمام ايده هاي خود را در تمام عرصه ها طرح كنند و به جاي اين كه فضاسازي كاذبي به وجود بيايد، اين نامزدها توانستند به راحتي برنامه هاي آتي خود را توضيح دهند. در كل مي توان اشاره كرد كه صدا و سيما اين بار جنس تبليغات خود را عوض كرد و عمق تبليغات را افزايش داد كه مردم خيلي منطقي با كانديداها صحبت كنند.

ابوطالب افزود: از سوي ديگر كانديداهايي كه امكانات تبليغات مناسبي نداشتند، از طريق صدا و سيما توانستند برنامه هاي آينده خود را معرفي كنند، حتي بايد به اين مساله اشاره كنم كه عملكرد صدا و سيما در نظرسنجي هاي به عمل آمده تغييرات زيادي ايجاد كرده است. به عنوان نمونه بعد از اين كه كانديداها برنامه هاي خود را در تلويزيون عنوان كردند، در رتبه آن ها تغييرات زيادي ايجاد شده است.

وي افزود: كانديداها به جاي اين كه از شيوه هاي غربي براي تبليغات استفاده كنند. از طريق صدا و سيما رشد خوبي داشتند و عملكرد صدا و سيما در اين باره روشن است و با توجه به نظرسنجي هاي انجام شده، مشخص شد كه بالاي 70 درصد مردم در انتخابات شركت خواهند كرد و اين به زحمت متوليان صدا و سيما بر مي گردد. همچنين صدا وسيما اين اجازه هم به كانديداها داد كه فيلم تبليغاتي خودشان را بسازنند و در تلويزيون نشان دهند و جايگاه مناسبي براي پرسش و پاسخ مردم عام فراهم كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا صدا و سيما ساعات پرمخاطب را براي معرفي كانديداها اختصاص داده است، گفت: تلويزيون به لحاظ تنوع سوالات، امكانات، زمان و... عدالت را برقرار كرده است. صدا و سيما در قالب برنامه هاي سرگرم كننده، آموزشي، ورزشي، اخبار و ... به خوبي برنامه هاي كانديداها را قرار داده است و اين ناشي از برنامه ريزي صحيح مسوولان صدا و سيما است. در كل تمام مخاطبان اعم از عامي و خاص را در نظر گرفته است و به خوبي اين برنامه ها را در ساعات مختلفي تقسيم كرد. به عنوان نمونه اگر افرادي كه بين ساعت 19 تا 21 در منزل نيستند، برنامه اي در ساعت 11 شب تدارك ديده است تا اكثر مخاطبان از برنامه استفاده كنند.