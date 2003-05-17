۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۴:۲۰

ورود و خروج 416 هزارو 400 مسافر از مبادي گمركي كشور

مبادي گمركي كشور در فروردين ماه امسال شاهد ورود 218 هزار و200 نفر به كشور و خروج 198 هزار و 200 نفر از كشور بود .

به گزارش روابط عمومي  گمرك ايران در اين مدت  ميزان ورودي مسافربه كشور 25 درصد و خروجي  مسافرازكشور3/32 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش  يافته است.

گزارش خبرنگارگروه اقتصادي خبرگزاري مهرنيزحاكي است درهمين مدت  گمرك مهر اباد با 5/38 درصد  مسافر ورودي و 8/36درصد  مسافرخروجي بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است ، پس از آن نيز گمرك بازرگان با 1/18 درصد و گمرك جلفا با 2/8 درصد قرار گرفته اند .

از شمار مسافران وارد شده به كشور در فرورد ين ماه امسال 152 هزار نفر ايراني و 66 هزار و 200 نفر غير ايراني بوده اند كه به ترتيب 7/19 درصد و 35 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش نشان مي دهد ، از ميان مسافران خروجي نيز 134 هزار و 800 نفر ايراني و 63 هزار و 400 نفر غير ايراني بوده اند.

