ورود و خروج 416 هزارو 400 مسافر از مبادي گمركي كشور

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در اين مدت ميزان ورودي مسافربه كشور 25 درصد و خروجي مسافرازكشور3/32 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش يافته است.

گزارش خبرنگارگروه اقتصادي خبرگزاري مهرنيزحاكي است درهمين مدت گمرك مهر اباد با 5/38 درصد مسافر ورودي و 8/36درصد مسافرخروجي بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است ، پس از آن نيز گمرك بازرگان با 1/18 درصد و گمرك جلفا با 2/8 درصد قرار گرفته اند .

از شمار مسافران وارد شده به كشور در فرورد ين ماه امسال 152 هزار نفر ايراني و 66 هزار و 200 نفر غير ايراني بوده اند كه به ترتيب 7/19 درصد و 35 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش نشان مي دهد ، از ميان مسافران خروجي نيز 134 هزار و 800 نفر ايراني و 63 هزار و 400 نفر غير ايراني بوده اند.