سمينار" سواد آموزي و آموزش غير رسمي "در يونسكو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي" مهر" د كتر محمد توكل د بير كميسيون ملي يونسكو در ايران ، در مراسم افتتاحيه" سمينار سواد آموزي و آموزش غير رسمي" گفت: امروز مفهوم" سواد" تغيير كرده است ودامنه سواد آموزي از مسائل خواندن ، نوشتن و محاسبه كردن وسيع تر شده است .

وي افزود : با وسيع تر شدن مفاهيم سواد آموزي ، مقوله آموزش نيز به طي كردن تمام مراحل عمروزند گي تبد يل شده است. در واقع مسئله آموزش كيفي و بد ست آوردن مهارت هاي زند گي از جمله مقوله هاي تازه اي هستند كه امروز در سواد آموزي مورد توجه قرار گرفته اند.

دكتر توكل ادامه داد : مسئله سواد آموزي و آموزش غير رسمي ايران در 3 حوزه ملي ، بين المللي و منطقه اي مطرح است .

وي با اشاره به نقش " نهضت سواد آموزي " در ايران اشاره كرد : نهضت سواد آموزي كه در حوزه ملي ما مطرح مي شود توانسته موفقيت هايي را بد ست آورد و چند ين جايزه بين المللي را از يونسكو در يافت كند .

د بير كميسيون ملي يونسكو در ايران با تاكيد بر روي فعاليت هاي سواد آموزي ايران در حوزه بين المللي گفت : 70 در صد از بود جه و فعاليت هاي يونسكو به مسئله آموزش اختصاص يافته است .

وي با اشاره به حوزه منطقه اي افزود: كشورهاي پاكستان ، تركمنستان ، افغانستان و ايران كه در حوزه منطقه اي قرار مي گيرند در اجلا س هفته گذ شته" كميسيون هاي ملي" و تصميم هاي كميسيون در زمينه آموزش و همچنين درآخرين " اجلا س مسئولين آموزشي" از فعاليت هاي مشترك آينده نويد داد ند.

شايان ذ كر است كه سمينار" سواد آموزي و آموزش غير رسمي " به مد ت 6 روز و باسخنراني مدعوين در زمينه هاي آموزش براي همه - مفاهيم و مسائل ، مفهوم و تعريف سواد آموزي ، وضعيت سواد آموزي د ر منطقه ، شالوده سازماني و ظرفيت سازي براي سواد آموزي ، توانمندي زنان از طريق سواد آموزي و...برگزار مي شود.