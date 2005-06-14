انتخابات 27 خرداد آزمون جديدي است كه وفاق، همدلي و همبستگي ملي ما را رقم خواهد زد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل اطلاعيه به اين شرح است :

ملت شريف و بزرگوار ايران

بيست و هفتم خرداد ماه 1384 روز انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، آزمون جديدي است كه وفاق، همدلي و همبستگي ملي ما را رقم خواهد زد و استواري عزم و اراده شما ملت شريف را براي تداوم اصلاحات در سايه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، به جهانيان خواهد نماياند.

بي ترديد حضور پرشور آحاد ملت شريف در اين عرصه سرنوشت ساز و دشمن شكن در حدي است كه به حماسه جديدي در عرصه انتخاب رئيس جمهوري اسلامي ايران خواهد انجاميد.

با اين برداشت، دانشگاهيان و دانشجويان، با هدف دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و دستيابي به اهداف عاليه نظام اسلامي در اين انتخابات سرنوشت ساز شركت خواهند كرد.

دانشجويان و دانشگاهيان ايران دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه دانش محور را تنها در سايه همبستگي ملي و مشاركت عمومي ممكن مي دانند و به اين منظور، مشاركت عموم مردم در انتخابات بيست و هفتم خرداد را نشانه عزم ملي براي تداوم برنامه هاي توسعه كشور قلمداد مي كنند.