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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۳۲

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اطلاعيه اي اعلام كرد:

انتخابات 27 خرداد آزمون جديدي است كه وفاق، همدلي و همبستگي ملي ما را رقم خواهد زد

در آستانه برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اطلاعيه اي را صادر و ضمن تأكيد بر ضرورت شركت در انتخابات، آورده است: انتخابات 27 خرداد آزمون جديدي است كه وفاق، همدلي و همبستگي ملي ما را رقم خواهد زد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل اطلاعيه به اين شرح است :
ملت شريف و بزرگوار ايران
بيست و هفتم خرداد ماه 1384 روز انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، آزمون جديدي است كه وفاق، همدلي و همبستگي ملي ما را رقم خواهد زد و استواري عزم و اراده شما ملت شريف را براي تداوم اصلاحات در سايه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، به جهانيان خواهد نماياند.

بي ترديد حضور پرشور آحاد ملت شريف در اين عرصه سرنوشت ساز و دشمن شكن در حدي است كه به حماسه جديدي در عرصه انتخاب رئيس جمهوري اسلامي ايران خواهد انجاميد.

با اين برداشت، دانشگاهيان و دانشجويان، با هدف دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و دستيابي به اهداف عاليه نظام اسلامي در اين انتخابات سرنوشت ساز شركت خواهند كرد.

دانشجويان و دانشگاهيان ايران دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه دانش محور را تنها در سايه همبستگي ملي و مشاركت عمومي ممكن مي دانند و به اين منظور، مشاركت عموم مردم در انتخابات بيست و هفتم خرداد را نشانه عزم ملي براي تداوم برنامه هاي توسعه كشور قلمداد مي كنند.

کد مطلب 195427

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