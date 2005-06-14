سليمان و ابوالغيط به تل آويو مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ قاهره ، عمر سليمان رييس سازمان اطلاعات و امنيت مصردر چارچوب فراهم سازي زمينه براي ديدار قريب الوقوع بين محمود عباس( ابو مازن) رهبر تشكيلات حكومت خودگردان و آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي فردا وارد تل آويو مي شود.

دراين راستا قراراست احمد ابوالغيط وزير امورخارجه مصرنيز يكشنبه آينده در تل آويو با مقامات رژيم صهيونيستي ديداركند.

جبريل رجوب مشاورامنيت ملي تشكيلات حكومت خودگردان فلسطين تصريح كرد عمر سليمان و ابوالغيط پيرامون تعهدات لازم براي ادامه آرامش كنوني وايجاد هماهنگي هاي مربوط درمورد عقب نشيني اسراييل از نوار غزه و همچنين درمورد شهرك هاي شمال كرانه باختري به تل آويو مي روند.

اين روزنامه در ادامه افزود ابوالغيط در سخنراني روز گذشته خود كه درهمايش بين المللي بررسي روند صلح درقاهره برگزار شد ، اعلام كرد : مصراصول و پايه هاي لازم براي موفقيت روند صلح وپايه هاي ضروري براي بازگرداندن آرامش را محقق ساخته است.

وي در ادامه گفت : دراين نشست توافق عربي و اسراييلي براي تشكيل دو دولت مستقل فلسطين و اسراييل به دست آمد.