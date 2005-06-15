حمايت جامعه اسلامي كارگران از نامزدي زينب كدخدا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: جامعه اسلامي كارگران در اين مرحله از انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي تهران به سركار خانم دكتر زينب كدخدا كه سالهاست در خدمت كشور اسلامي مان بوده و اخلاص و كارآئي خود را در زمينه هاي مختلف خصوصا مشكلات زنان محترمه كارگر به اثبات رسانيده است راي خواهد داد تا با حضور اين خواهر مخلص و فداكار كه از خانواده اي ضعيف و محروم درد آشناي كارگران مي باشد، انشاء الله همگام با ديگر نمايندگان مجلس بتواند منشا خدمت براي كارگران محروم و پرتلاش جامعه ايران اسلامي باشد كه قطعا در اين مهم زنان كارگر نقش سازنده خود را بخوبي ايفاء خواهند نمود.