۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۵

با انتشار بيانيه اي اعلام شد:

حمايت جامعه اسلامي كارگران از نامزدي زينب كدخدا

جامعه اسلامي كارگران با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: كشور اسلامي ايران با بهترين شيوه دموكراسي در طول عمر پر بركت 26 ساله انقلاب تقريبا هر سال يك انتخابات برگزار نموده است و مردم خداشناس و ميهن دوست ايران، هر بار با شركت پرشور و حماسي خود، برگ زريني به تاريخ انقلاب خود افزوده اند و 27 خرداد امسال ضمن انتخاب نهمين رئيس جمهور خود در تهران انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي را نيز برگزار مي نمايند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: جامعه اسلامي كارگران در اين مرحله از انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي تهران به سركار خانم دكتر زينب كدخدا كه سالهاست در خدمت كشور اسلامي مان بوده و اخلاص و كارآئي خود را در زمينه هاي مختلف خصوصا مشكلات زنان محترمه كارگر به اثبات رسانيده است راي خواهد داد تا با حضور اين خواهر مخلص و فداكار كه از خانواده اي ضعيف و محروم درد آشناي كارگران مي باشد، انشاء الله همگام با ديگر نمايندگان مجلس بتواند منشا خدمت براي كارگران محروم و پرتلاش جامعه ايران اسلامي باشد كه قطعا در اين مهم زنان كارگر نقش سازنده خود را بخوبي ايفاء خواهند نمود.

