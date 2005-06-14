مسئولان رسانه ها به ماده 74 قانون انتخابات رياست جمهوي توجه كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات كشور، متن اطلاعيه ستاد انتخابات به اين شرح است :

با توجه به زمان اخذ راي انتخابات نهمين رياست جمهوري اسلامي ايران در روز جمعه 27/3/84 نظر مسئولين مطبوعات، نشريات و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را به متن ماده 74 قانون مذكور به شرح زير جلب مي نمايد.

ماده 74 : مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد.

در صورتي كه آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغات منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود. انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ راي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.

متخلفين از اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده 91 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران محكوم خواهند شد » .