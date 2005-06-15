66درصد مدارس غير انتفاعي در املاك اجاره اي داير شده اند

ايرج زينعلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: فقط 17/11 درصد مدارس غير انتفاعي اين سازمان احداثي بوده و 70/22 درصد مابقي نيز در املاك خريداري شده داير هستند.

وي در خصوص اينكه ساختمان اين مدارس تا چه اندازه مستحكم و مقاوم در برابر زلزله هستند، پاسخ داد: ما وظيفه اي در قبال استحكام مدارس غير انتفاعي نداريم، بلكه اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان تهران با زدن مهر تاييد بر بازديد و نظارت مهندس ناظر ساختمان، اين مسئوليت را بر عهده گرفته و اگر اتفاقي رخ دهد آنها بايد جوابگو باشند.

زينعلي تعداد آموزشگاههاي غير انتفاعي كه در مقاطع مختلف ابتدايي ، راهنمايي، متوسطه، كاردانش و فني حرفه اي داير هستند را 678 آموزشگاه اعلام كرد و افزود: بيش از 68 هزار و 750 دانش آموز در مدارس غير انتفاعي شهرستانهاي تهران مشغول به تحصيل هستند.