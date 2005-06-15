  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۷

كارشناس مسوول مدارس غير انتفاعي شهرستانهاي تهران در گفتگو با "مهر":

66درصد مدارس غير انتفاعي در املاك اجاره اي داير شده اند

66درصد مدارس غير انتفاعي در املاك اجاره اي داير شده اند

كارشناس مسئول مدارس غير انتفاعي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران گفت: در حال حاضر 12/66 درصد از آموزشگاههاي غير انتفاعي شهرستانهاي تهران در ساختمانهاي اجاره اي داير هستند.

ايرج زينعلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: فقط 17/11 درصد مدارس غير انتفاعي اين سازمان احداثي بوده و 70/22 درصد مابقي نيز در املاك خريداري شده داير هستند.

وي در خصوص اينكه ساختمان اين مدارس تا چه اندازه مستحكم و مقاوم در برابر زلزله هستند، پاسخ داد: ما وظيفه اي در قبال استحكام مدارس غير انتفاعي نداريم، بلكه اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان تهران با زدن مهر تاييد بر بازديد و نظارت مهندس ناظر ساختمان، اين مسئوليت را بر عهده گرفته و اگر اتفاقي رخ دهد آنها بايد جوابگو باشند.

زينعلي تعداد آموزشگاههاي غير انتفاعي كه در مقاطع مختلف ابتدايي ، راهنمايي، متوسطه، كاردانش و فني حرفه اي داير هستند را 678 آموزشگاه اعلام كرد و افزود: بيش از 68 هزار و 750 دانش آموز در مدارس غير انتفاعي شهرستانهاي تهران مشغول به تحصيل هستند. 

کد مطلب 195542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها