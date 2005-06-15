فرصت ها را از انحصار افراد مشخص و طيف هاي خاص خارج و در اختيار همه مردم قرار خواهم داد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، دكتر محمد قاليباف كانديدا نهمين دوره رياست جمهوري در آخرين مرحله از سفرهاي انتخاباتي خويش صبح امروز وارد استان خراسان رضوي شد .

دكتر قاليباف ساعت 30/8 صبح وارد شهر نيشابور شد و در بدو ورود به شهر نيشابور در ورودي اين شهر مورد استقبال گرم مردم اين شهر قرار گرفت. مردم نيشابور با قرباني كردن گاو و گوسفند و دود كردن اسپند نسبت به قاليباف ابراز احساسات كردند.

قاليباف سپس در مسجد جامع نيشابور در جمع مردمي كه از مدتها انتظار او را مي كشيدند به سخنراني پرداخت.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از نيشابور به عنوان نگين فرهنگ و ادب در دوره تمدن اسلامي و شهري ولايت مدار ياد كرد و گفت: من خراساني هستم و در مشهد بزرگ شده ام ولي نيشابور شهر من است مادرم و اجدام همه نيشابوري هستند .

قاليباف گفت: من روزي كه تصميم گرفتم كه پا در عرصه انتخابات بگذارم احساس كردم كه ديني به مردم و كشورم دارم .

كانديداي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در معرفي خود گفت: من از قبل از انقلاب اسلامي نيز توفيق داشتم امام را بشناسم و به وسيله روحانيون مبارز و عزيزي كه دررژيم ستم شاهي از افراد موثرو سرشناس آن دوره بودند مثل شهيد هاشمي نژاد و مقام معظم رهبري، انقلاب و مبارزه را بشناسم و در اين راه تلاش كنم.

قاليباف افزود: امام خميني بر اين باور بودند كه بايد مردم با فرصت هاي مساوي در عرصه هاي مختلف شركت كنند . ولي متاسفانه در اجراي برنامه هاي توسعه كه در 16 سال گذشته اجرا شد عليرغم تلاشهاي انجام شده موفقيت هاي لازم را نداشته ايم.

قاليباف وعده داد : مهمترين كاري كه خواهم كرد اين خواهد بود كه فرصت هاي را از انحصار افراد مشخص و طيف هاي خاص خارج كنم و اين فرصتها را در اختيار همه مردم و بخصوص جوانها قرار خواهم داد.

قاليباف وجود مشكلاتي چون بيكاري ، تورم و فقر را نشانه موفقيت آميز نبودن برنامه هاي توسعه در كشور وجود دارد.

قاليباف علت بروز اين مشكلات را معضل مديريت ها و گرفتن مديران از مردم معرفي كرد.

قاليباف گفت: اطمينان داشته باشيد كه بركت روحانيت و ولايت و نخبگان و سرمايه هايي كه دارم مي توانيم وضعيت فعلي بهبود ببخشيم.

درحاشيه مراسم

*حدود 2 هزار نفر از مردم شهر نيشابور در مسجد جامع اين شهر براي شنيدن سخنان قاليباف اجتماع كرده بودند.

* از جمله شعارهاي جمعيت استقبال كننده از قاليباف مي توان صل علي محمد يار امام خوش آمد، خراسان يك كلام ، قاليباف والسلام ، قاليباف دوستت داريم اشاره كرد.

* مجري مراسم قبل از شروع سخنان قاليباف در توصيف او گفت: قاليباف آقازاده نيست از خود ماست. قاليباف خاكي و متواضع است. قاليباف روستا زاده است.