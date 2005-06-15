20 سال عمر كمتر ، با هر 10 كيلو چربي اضافه در بدن

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بر اساس تحقيقات انجام شده بسياري از ايراني ها امروزه بيش از 30 كيلوگرم اضافه وزن دارند در صورتي كه مشكل اضافه وزن با رعايت الگوي صحيح زندگي، تغذيه مناسب و متعادل و در نهايت انجام ورزش و تحركات بدني براحتي قابل حل است.

بر اساس تحقيقات انجام شده در كشور، مصرف چربي و روغن در ميان ايراني ها در مقايسه با 40 سال پيش 4 برابر شده است و اين مساله از نظر كارشناسان گروه تغذيه خطر جدي براي سلامتي مردم محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش، ميانگين مصرف چربي در 40 سال گذشته روزانه 10 تا 25 گرم بوده اما امروزه ميزان مصرف آن به 46 گرم در روز رسيده كه اين هشدار جدي براي مصرف كنندگان آن است ، چون با وجود افزايش اين مصرف، امروزه ميزان تحرك و فعاليت هاي فيزيكي مردم بسيار كاهش يافته بنابراين بدن آنها نيز به چربي كمتري نياز دارد، در صورتي كه اين مصرف 4 برابر هم شده است.

بر پايه اين گزارش، امروزه در كنار افزايش ميزان مصرف چربي در كشور، ميزان مصرف لبنيات در كشور كاهش يافته است و اين امر از نظر كارشناسان تغذيه بسيار نگران كننده است چون دريافت كلسيم و آهن در بدن كاهش يافته كه اين مقدمه بروز بيماري هاي خطرناكي نظير پوكي استخوان است.

بر اساس اين گزارش، با وجود اينكه در گذشته روستائيان در مقايسه با شهروندان به ميزان بيشتري از لبنيات استفاده مي كردند اما امروزه مصرف اين گروه مهم غذايي نيز در ميان مردم اين مناطق كاهش يافته است به گونه اي كه هم اكنون روستائيان فقط دو، سوم مردم ساكن در شهرها، شير مصرف مي كنند.