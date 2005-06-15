دكتر مظفر در گفتگو با "مهر": رئيس جمهور منتخب بايد از تبديل مراكز دانشگاهي به بنگاه هاي احزاب سياسي جلوگيري كند

دكتر حسين مظفر در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: دانشگاه و مراكز آموزشي نقش بسيار محوري در توسعه پايدار كشورها دارند. پرورش نيروي انساني توسعه محور از مسئوليت هاي اين مراكز مي باشد. اساتيد دانشگاه ها در عرصه آموزش عالي، معماران و آفرينندگان انسان هاي توسعه محور هستند.

وي تصريح كرد: نقش مهم دانشگاه ها و مراكز آموزشي در هدايت و جهت دهي به انسان ها به عنوان يكي از گروه هاي مرجع، بسيار مهم مي باشد. بنابراين دولت جديد بايد براي ارتقا نقش جامعه دانشگاهي برنامه هاي جامعي داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به تدوين و ابلاغ چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر اينكه ايران بايد به جايگاه اول علمي و فناوري و اقتصادي در سطح منطقه دست يابد، دولت جديد بايد اين موضوع را در رأس برنامه هاي خود قرار دهد.

دكتر مظفر در ادامه افزود: همچنين برنامه چهارم توسعه كه مبناي آن توسعه دانايي محور است ايجاب مي كند دولت آينده به نحوي دانش و علم را مورد توجه قرار دهد تا اهداف برنامه چهارم توسعه محقق گردد.

وي تصريح كرد: همچنين رييس جمهور بايد سهم نيروي انساني در ثروت ملي را كه تنها 34 درصد مي باشد، افزايش دهد. اين سهم در كشورهاي توسعه يافته 80 درصد مي باشد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطر نشان كرد: دين اسلام رويكرد عزت مدارانه اي به علم و دانش دارد. تحقق انديشه هاي اسلامي از مسائل بسيار مهمي است كه دولت آينده بايد به آن توجه اي ويژه داشته باشد. اين تحقق مستلزم اين است كه رييس جمهور آينده به برنامه هاي درسي و تحقيقاتي در دانشگاه ها رويكردي علمي و پژوهشي داشته باشد.

وي در پايان اظهار كرد: همچنين دولت جديد بايد از تبديل دانشگاه و مراكز آموزش عالي به بنگاه احزاب سياسي جلوگيري كند.