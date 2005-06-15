دو مقام ارشد آمريكايي پيش از رايس وارد اراضي اشغالي فلسطين مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازجروزالم پست، پيس ازسفركاندوليزا رايس به منطقه امروز" اليوت ابرامز"معاون امنيت ملي آمريكا و" ويليام ولش" از معاونان وزارت خارجه آمريكا در امور خاور نزديك امروز وارد منطقه مي شوند تا جوانب گسترش همكاريهاي دوجانبه را بررسي و مطرح كنند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا به منطقه سفر مي كند و وي در اين سفر يكي از سه وزير امور خارجه اي خواهد بود كه روز يكشنبه در اراضي اشغالي با يكديگر ملاقات مي كنند.

علاوه بر رايس، "لي شوازينگ" وزير امور خارجه چين و " احمد ابوالغيط" وزير امور خارجه مصر نيز طبق برنامه از پيش تعيين شده در همان روز وارد اراضي اشغالي مي شوند.

به گزارش اين روزنامه برنامه كاري رايس طوري تنظيم شده است كه روز شنبه با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني گفتگو داشته باشد و روز يكشنبه نيز ملاقاتي با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي انجام دهد.

آخرين سفر كاندوليزا رايس به منطقه بلافاصله پس از انتصاب به وزارت خارجه آمريكا در يك برنامه بسيار فشرده در ماه فوريه صورت گرفت. البته اين سفر وزير امور خارجه آمريكا نيز طولاني نخواهد بود.

رايس در نظر دارد تا در يك سفر دوره اي شش روزه پس از رام الله و بيت المقدس به اردن، مصر، عربستان سعودي و بروكسل سفر كند.

البته وي درنهايت براي شركت درنشست مقدماتي وزراي گروه هشت كه درلندن برگزار مي شود به انگليس نيز سفر مي كند. نشست هشت كشور صنعتي جهان تابستان امسال به ميزباني انگليس در اسكاتلند برگزار مي شود.