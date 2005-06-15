به گزارش خبرگزاري " مهر" اردوي جوانان واترپلوجهت آماده سازي اين تيم براي حضوردرمسابقات قهرماني رده هاي سني آسيا كه ازبيست وهشتم مرداد ماه جاري درتايلند برگزار مي شود و رقابتهاي جوانان ( زير20 سال ) جهان، كه از بيست و ششم مهرماه درآرژانيتن آغازخواهد شد ، برپا مي شود.
بنابراعلام كميته فني واترپلواسامي بازيكنان مدعو به اردوي آمادگي - انتخابي بشرح ذيل مي باشد:
تهران : اميد لطف پور ، شاهد اسماعيل، علي پيروزخواه، امير افشين در، اميرحسين خاني ، مهدي عماد، اميرعباس علي آبادي ، ياشارسلطاني ، خشايارجلالي اقدام، شاهين شيرزادي ، مسعود آقا لطيفي ، مهدي كرمي ، محمد داني و جعفر محمدي.
زنجان: اميربيات، سهيل خادم پير، كامبيزافشاري ، حميد نصيري ، عطا گلشني ، ميلاد محمدي ، اميرشريعتي ، احمد رسولي و آرمين قلي زاده.
خراسان : محسن تيموري ، اميركوه رفي ، عليرضا احتشام نيا، اميررضا برادران ، محمد رضا عاملي .
فارس : محمد حسين اميري ، اردوان جمالي فر، پوريا حسيني .
خوزستان: منصورپاكزاد ، مهران امامي فر و مسلم راشدي.
كهكيلويه و بويراحمد : ارسلان مرواني .
اصفهان : محسن جليلي
گيلان: ميلاد حسن پور و جليل حقاني
لازم به ذكراست نخستين اردوي آمادگي - انتخابي جوانان كشورمان ازشنبه 28 خرداد ماه جاري لغايت 28 مردادماه زمان شروع رقابتهاي واترپلوي جوانان زيرهيجده سال آسيا به شكل متمركززيرنظر" حسين نسيم" سرمربي جديدتيم ملي جوانان دراستخرمجموعه ورزشي آزادي ادامه خواهد داشت.
براي حضوردرمسابقات رده هاي سني آسيا وقهرماني جوانان جهان درآرژانتين؛
38 بازيكن براي حضور دراردوي تيم ملي واترپلو دعوت شدند
فدراسيون شنااز38 بازيكن براي حضوردرنخستين اردوي تداركاتي تيم ملي واترپلو جوانان كشور دعوت به عمل آورد.
