15 درصد داروهاي كشور خودسرانه مصرف مي شود

دكتر سعيد واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: انواع مسكن ها بيشترين داروهايي است كه مردم به صورت خودسرانه آنها را مصرف مي كنند.

وي اظهار داشت: علاوه بر داروهايي كه مردم به عنوان مسكن به هنگام درد مورد مصرف قرار مي دهند، قطره هاي چشمي و آنتي بيوتيك ها نيز بيشترين ميزان مصرف كننده هاي دارويي را به شيوه خودسرانه دارند كه آنتي بيوتيك ها به علت نوع تاثير دارويي، بدترين داروهايي هستند كه در اين هنگام مورد مصرف قرار مي گيرند.

دبير انجمن داروسازان ايران گفت: مردم، آنتي بيوتيك را به عنوان داروي مسكن در نظر گرفته و به هنگام درد و يا سرماخوردگي بدون تجويز پزشك از آن استفاده مي كنند، در صورتي كه ممكن است حتي با مراجعه به پزشك نيازي به مصرف اين داروها نباشد.

وي با تاكيد بر اينكه مردم بايد از مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها بشدت خودداري كنند، ادامه داد: مصرف آنتي بيوتيك ها در صورت وجود عفونت در بدن و با تجويز پزشك موجب درمان مي شود اما در صورت عدم نياز بدن و مصرف خود سرانه آن مانند سم در بدن عمل مي كند چرا كه ميكروب هاي بدن را نسبت به داروها مقاوم مي كند و در صورت ايجاد عفونت در بدن ديگر اين داروها اثر خود را از دست داده و باعث از بين رفتن بيمار مي شود.

