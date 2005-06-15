سازمان ملل پناهندگان افغاني را به كشورشان باز مي گرداند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در پي نظر سنجي كه درميان افغاني هاي حاضر درپاكستان انجام داد و دريافت آنان مايل به بازگشت به كشورشان هستند، در نظر دارد اين خانواده ها را به شهرهاي خود در افغانستان بازگرداند.

گروههايي از كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل كمپ هاي پناهندگان افغاني در پاكستان را مورد بازرسي قرار داده و در نهايت اعلام كردند كه يكي از اين كمپ ها در شمال وزيرستان را تا پايان ماه جاري تعطيل خواهند كرد.

ايندريكا راتواتا رييس نمايندگي كميسارياي عالي پناهندگان در پاكستان اعلام كرد: ما پيش از پايان سال جاري ميلادي بيش از 80 درصد از پناهندگان افغاني را به كشورشان باز مي گردانيم.

آخرين آمارگيري هاي سازمان ملل نشان مي دهد كه حدود 6471 خانواده افغاني در پاكستان حضور دارند و تعداد زيادي از آنها تمايل دارند به كشور خود بازگردند.

تاكنون اين كميساريا حدود دو و نيم ميليون افغاني را از سراسر جهان به كشورشان بازگردانده است.