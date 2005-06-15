دانشگاه تربيت مدرس ميزبان نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران شد

"ايرج محرمي" دبير نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران ضمن اعلام خبرفوق به خبرنگار تئاتر "مهر" افزود: پرفسور كاميابي مسك، دكتر مصطفي مختاباد، دكتر سعيد كشن فلاح و دكتر حبيب الله لزگي اعضاي شوراي سياست گذاري نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران هستند.

وي همچنين در باره زمان برگزاري اين جشنواره نيز گفت: نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران به احتمال قوي بين 3 تا 10 ارديبهشت ماه 84 درتهران برگزار مي شود .

لازم به ذكر است، فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران به تمام دانشگاه هاي ايران اعلام شده و در 5 منطقه دانشگاهي ايران برگزار خواهد شد، سپس برگزيدگان جشنواره هاي مناطق در جشنواره بين المللي تهران كه طي ارديبهشت ماه برگزار مي شوند با يكديگر به رقابت مي پردازند.

همچنين بايد خاطر نشان كرد كه فراخوان اين جشنواره هنوز اعلام نشده و قرار است بزودي به دانشجويان اعلام شود.