سفير رژيم صهيونيستي در مصر از عملي نشدن طرح عقب نشيني از نوار غزه خبرداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شالوم كوهين سفير رژيم صهيونيستي در مصر كه شب گذشته در يك كنفرانس خبري درقاهره سخن مي گفت همچنين افزود: يكي از دلايل به توافق فوري نرسيدن مقامات مصري و اسراييلي درمورد وضعيت آينده گذرگاه فيلادلفيا همان گسترش حضور نيروهاي مصر است .

شايان ذكراست كه ارتش اشغالگر قدس سالهاست كه برگذرگاه فلادلفيا كه نوارغزه را ازمصر جدا مي سازد سيطره كامل دارد.

كوهين با اشاره به احتمال بازگشت نيروهاي اسراييلي به غزه درصورت ناتواني نيروهاي مصردرممانعت ازقاچاق سلاح از طريق مرزهاي مصر و سرزمين فلسطين تصريح كرد: مسائل متعددي وجود دارد كه ما مي توانيم ازاجراي طرح عقب نشيني از نوار غزه طرف نظر كنيم .

سفير رژيم صهيونيستي درمصربه مذاكرات مقامات مصري و اسراييلي درخصوص گذرگاه مذكوراشاره وعنوان كرد: طرفين در مذاكرات كنوني خود به مساله استقراريك گردان 750 نفره مصري در مسافت 15 كيلومتري درطول خط مرزي پرداختند.

كوهين تاكيد كرد:عقب نشيني اسراييل از نوار غزه كه قرار است نيمه ماه آگوست (مردادماه) صورت پذيرد بدون دستيابي توافق با مصر برسر مساله مرزها انجام خواهد گرفت.

سفير رژيم صهيونيستي در مصر صريحا اعلام كرد كه طرح عقب نشيني اسراييل از نوار غزه بدون توافق با مصر به اجرا در خواهد آمد.

وي اضافه كرد: اسراييل ازنوار غزه عقب نشيني خواهد كرد اما حضور نظامي خود را درجاده فيلادلفيا حفظ خواهد كرد تا مطئمن شود كه قاچاق سلاح متوقف شده است .

ازسوي ديگر منابع خبري ازسفر امروزسرلشگرعمرسليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر به تل آويو براي ديدار و گفتگوبا آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي خبر دادند.



قرار است عمر سليمان در ديدارخود با مقامات اسراييلي درخصوص طرح عقب نشيني از نوار غزه و بويژه مساله گذرگاه فيلادلفيا به بحث و گفتگو بنشيند.

همچنين احمد ابو الغيط وزير امور خارجه مصر در 19 ژوئن براي بحث و گفتگو با مقامات اسراييلي درمورد مساله مختلف از اراضي اشغالي ديدن كند.

ازسويي ديگركميسيون روابط خارجي ودفاع كنيست رژيم صهيونيستي درچهارم ماه مه، طرح پيشنهادي استقرارنيروهاي مصري در طول گذرگاه فيلادلفيا را با اين دليل كه اين اجراي چنين طرحي با توافقات صلح انجام شده در سال1979 بين دولت مصر و مقامات اين رژيم تناقض دارد، رد كرد.

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براين باور است واگذاري كنترل اين منطقه ممكن نيست صورت پذيرد مگر اينكه تل آويو تضمينهاي لازم را از دولت مصر براي جلوگيري ازقاچاق اسلحه به نوارغزه بدست آورد.