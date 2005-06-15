با راي مردم به اجراي عدالت و سازندگي در كشور متعهد مي شوم / مديراني را كه غرق ثروت شده اند كنار مي گذارم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر قاليباف در ادامه سفر خويش به استان خراسان رضوي وارد شهر سبزوار شد كه البته طبق برنامه قبلي قصد داشت در مسير جامع سبزوار سخنراني كند اما به علت ازدحام شديد و ابراز احساسات گسترده مردم سبزوار و عليرغم تلاش محافظينش نتوانست از اتوبوس خارج شود و به خاطر جلوگيري از وقوع حادثه ناگواري براي استقبال كنندگان ترجيح داد در روي سقف خودروي روبروي مسجد جامع سبزوار سخنراني كند.

قاليباف شهر سبزوار را شهر شناخته شده در تاريخ تشيع و داراي رزمندگان و شهيدان برجسته معرفي كرد و از شهيدان محمد يان ، پروانه، سرنودي به عنوان شهداي افتخار آميز سبزوار ياد كرد.

كانديداي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: من امروز شرمنده محبت ها و مهرباني و وفاي شما مردم هستم و در اينجا متعهد مي شود كه دين خودم را كه همان جواب محبت هاست به شما ادا كنم.

فرمانده سابق نيروي انتظامي و از فرمانده هان دوران دفاع مقدس افزود: همان طور كه اين انقلاب اين فرصت را به من و هزاران جوان ديگر داد كه در دهه انقلاب نقش آفريني كنيم الان هم خواست رهبري اين است كه جوانان در عرصه هاي مديريتي كشور وارد شوند.

دكتر قاليباف در پايان خواستار آراي مردم در جهت پايان وضع موجود و عدم تكرار گذشته شد.

بعد از سخنراني قاليباف، يك بانواني سالخورده سبزواري در حمايت از قاليباف جملاتي را بيان كرد كه با تشويق حاضران روبرو شد. جمعيت شعار مي دادند "قاليباف راي مي آري"، او را از سبزوار بدرقه كردند.