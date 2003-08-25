اصفهان و آذربايجان غربي به دور نهايي صعود كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها از هفته گذشته با شركت 5 تيم خوزستان ، توابع تهران ، مازندران ، آذربايجان غربي و اصفهان آغاز شد و در نهايت دو تيم اصفهان و آذربايجان غربي به دور نهائي مسابقات قهرماني جوانان كشور راه پيدا كردند .
نتايج روز پاياني اين رقابتها به شرح زير است :
* اصفهان 81 - آذربايجان غربي 43 * توابع تهران 43 - مازندران 51
گفتني است كه طبق برنامه اعلام شده ، دو تيم ديگر مرحله نهائي اين رقابتها پس از مصاف تيمهاي گروه دوم كه از روز بيستم شهريورماه جاري در كرمان آغاز خواهد شد ، انتخاب خواهند شد .
نظر شما