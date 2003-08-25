  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۳:۱۳

درپايان رقابتهاي بسكتبال گروه اول جوانان كشور

اصفهان و آذربايجان غربي به دور نهايي صعود كردند

رقابتهاي بسكتبال جوانان كشور در گروه اول با برتري تيم اصفهان به پايان رسيد .

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها از هفته گذشته با شركت 5 تيم خوزستان ، توابع تهران ، مازندران ، آذربايجان غربي و اصفهان آغاز شد و در نهايت دو تيم اصفهان و آذربايجان غربي به دور نهائي مسابقات قهرماني جوانان كشور راه پيدا كردند .

نتايج روز پاياني اين رقابتها به شرح زير است : 

 * اصفهان 81 - آذربايجان غربي 43                                                                                                                        * توابع تهران 43 - مازندران 51

گفتني است كه طبق برنامه اعلام شده ، دو تيم ديگر مرحله نهائي اين رقابتها پس از مصاف تيمهاي گروه دوم كه از روز بيستم شهريورماه جاري در كرمان آغاز خواهد شد ، انتخاب خواهند شد .

کد مطلب 19568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها