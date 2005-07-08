به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ارائه فعاليت هاي علمي كشور در حوزه علوم رياضي، تبادل نظر ميان اساتيد و محققان خارجي و داخلي و آشنايي با جديدترين مباحث مطرح شده در زمينه ابرساختارهاي جبري از اهداف برگزاري اين كنفرانس است.

اين كنفرانس توسط گروه رياضي دانشكده علوم پايه، به صورت مشترك توسط دانشگاه مازندران و مركز مطالعات و همكاري هاي علمي بين ‌المللي ISMO برگزار مي شود. انجمن رياضي ايران نيز از حاميان برگزاري اين كنفرانس مي باشد.

نهمين كنفرانس بين‌ المللي ابرساختارهاي جبري و كاربردهاي آن شهريور ماه سال جاري در دانشكده علوم پايه دانشگاه مازندران به مدت شش روز برگزار مي ‌شود.