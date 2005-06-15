باغ كتاب محل دائمي نمايشگاه بين المللي كتاب مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران گفت: پروژه بزرگ نمايشگاه دايمي كتاب در مجموعه اراضي عباس آباد و در زميني به مساحت 50 هزار مترمربع با 40 هزار متر زيربنا و در 11 بخش به منظور دسترسي آسان و مطلوب شهروندان به تازه هاي كتاب و اطلاع از آخرين و جديد ترين دستاوردهاي نشر و صنعت كتاب ، احداث خواهد شد.

مهندس اسفنديار رحيم مشايي افزود: حداقل زمان در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه 18 ماه است. يعني در صورت تامين به موقع اعتبارات مورد نياز و عدم بروز مشكل خاصي ، باغ كتاب تا پايان سال 85 آماده بهره برداري خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه تلاش مي كنيم مراسم كلنگ زني پروژه باغ كتاب را ظرف يك ماه آينده برگزار كنيم، تصريح كرد: در حال حاضر 3 طرح برگزيده براي باغ كتاب در كميسيون تخصصي معماري در حال بررسي است و پيش بيني مي شود ظرف يك ماه آينده كلنگ اجراي پروژه به زمين زده شود.

مشايي با بيان اينكه پروژه باغ كتاب تنها مختص شهروندان تهراني نيست، اظهار داشت: در نمايشگاه فعلي كتاب به دليل عدم بهره مندي مناسب از تكنولوژي روز دنيا و نوع و محل برگزاري، مراجعان با مشكلات متعددي در زمينه انتخاب، سفارش و حمل كتاب مواجه هستند كه البته در طراحي باغ كتاب به رفع تمام اين نواقص توجه شده است. بطوريكه علاقمندان در سراسر كشور مي توانند از طريق ارتباط مجازي ، ليست كتاب هاي مورد نظر خود را به ما اعلام كنند تا در كوتاهترين فرصت براي شان ارسال شود.

رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اعلام اين مطلب كه باغ كتاب پس از بهره برداري بصورت 24 ساعته به علاقمندان سرويس خواهد داد، تاكيد كرد : در پي موافقتهاي اوليه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، باغ كتاب همچنين اين آمادگي را خواهد داشت كه پس از آغاز فعاليت و بهره برداري كامل پروژه به مركز دائمي نمايش و عرضه كتاب تبديل شود.



