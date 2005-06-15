خطوط قرمز سينماي مصر شكسته شد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، داستان فيلم سينمايي "ساختمان يعقوبيان" كه بر اساس رماني به همين نام ساخته مي شود، درباره زندگي عده اي از مردم در ساختماني در قاهره است. در اين ساختمان معمولي در شهر قاهره يك نگهبان حشيشي، دانشجويي بدكاره، يك سياستمدار جاه طلب، يك فرد مذهبي فاسد و جوان هم جنس بازي كه با يك پليس ازدواج كرده، در كنار هم زندگي مي كنند.

مروان حميد، كارگردان فيلم "ساختمان يعقوبيان"، در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت: "از همه موضوع هايي كه ما در اين فيلم به آنها مي پردازيم، موضوعي نيست كه پيش از اين، در سينماي مصر سابقه نداشته باشد. تنها مورد چالش برانگيز، همان پرداختن به همجنس گرايي در ميان جوانان مصري است كه احتمال دارد باعث خشم و جنجال شود."

تلگراف در ادامه حاكي است، با اينكه همجنس گرايي در مصر يك عمل مجرمانه و خلاف شرع محسوب مي شود، اما فيلمنامه "ساختمان يعقوبيان" به تأييد مقام هاي دولتي قاهره رسيده و مجوز ساخت دريافت كرده است. قرار است فيلم با بودجه اي معادل هفت ميليون دلار ساخته و اوايل سال آينده ميلادي در اين كشور اكران شود.



کد مطلب 195727