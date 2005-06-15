علي اكبري: ورود فيلم خارجي باعث رقابت فيلمسازان ايراني مي شود

"محسن علي اكبري" - تهيه كننده سينما - ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي "مهر"، درمورد اكران ورود فيلم هاي خارجي گفت: ورود واكران فيلم هاي خارجي تاثيرات مثبتي برسينمايي ايران دارد و البته اين يك بحث كلي است. ورود فيلم هاي خارجي باعث رقابت بين توليد كنندگان فيلم هاي سينمايي ايراني خواهد شد و به گونه اي درنوآوري و خلاقيت سينماگران ايران تاثيرخواهد گذاشت . اين كار كارگردانها را وادارمي كند كه شيوه و راهكارهاي خلاقانه اي درساخت فيلم ها به كارببرند و ازكپي كاري و تقليد و گرته برداري مدام يك ژانرسينمايي بپرهيزند. به طورمثال دريك سال درسينماي ايران بعد ازموفقيت يك فيلم عاشقانه ، حدود 40 فيلم با همين ويژگي ساخته شد و يكي ازدلايل عدم استقبال مردم ازسينما، همين تكرار موضوعي بوده است .

وي درادامه افزود: ورود فيلم هاي خارجي بايد با ملاك هاي معين حساب شده و ارزشمند بتواند درروند كيفيت فيلم هاي داخلي تاثيرگذارباشد.

تهيه كننده "مريم مقدس " تاكيد كرد: مردم كلي هزينه مي پردازند تا يك فيلم خوب بر پرده سينما ببيند. اين فيلم مي تواند داراي تكنيك بالا و مضموني ارزشمند باشد. ولي متاسفانه فيلمهاي ما داراي اين ويژگي ها نيستند. به همين دليل است كه اكثر فيلم هاي ايراني درگيشه به توفيق مالي نمي رسند .

تهيه كننده "جنگ كودكانه " خاطرنشان كرد : درمورد ورود فيلم هاي خارجي بحث كيفيت بايد دردرجه اول اهميت قرارگيرد. وبحثي بعضي دوستان مطرح مي كنند كه فيلم هاي خارجي بر استقبال مردم ازفيلم هاي ايراني تاثيرمنفي مي گذارد ، اصلا قبول ندارم ، چون ممكن است با ديدن يك فيلم خارجي ، مخاطبان تشويق بشوند و فيلم هاي ايراني را هم براي ديدن انتخاب كنند و فرهنگ دائمي فيلم ديدن نزد مردم به وجود آيد .



محسن علي اكبري

علي اكبري درادامه افزود: به همين دليل است اصلا ورود فيلم هاي خارجي تاثيرمنفي براقتصاد سينماي ايران ندارد البته حجم وتعداد ونمايش فيلم هاي خارجي بستگي دارد به ميزان استقبال مردم ونبايد دركنارآن غفلت بورزيم ازاكران توليدات داخلي واهميت نمايش به موقع آنها

تهيه كننده "شهرآشوب " افزود : وجود واكران فيلم هاي خارجي يك تلنگري است براي برخي ازفيلمسازان ، تا بتوانند اگرهمچنان به توليد فيلم هاي كليشه اي ، سطحي ، بدون هويت ادامه دهند ،درآينده درچرخه توليدي سينماي ايران جايي نخواهند داشت وازهم مهم ترممكن است درآينده تعداد سالن هاي محدود نمايش فيلم هاي خارجي به تعداد زيادتري افزايش يابد . وي درمورد واگذاري ورود فيلم هاي خارجي به بخش گفت : اگربحث رقابت وتوجه به كيفيت كاري هنرمندان مطرح است اين امرايجاب مي كند ، ورود فيلم ها به بخش خصوصي واگذارشود . اين قضيه وحتي اكران فيلم هاي خارجي وايراني بايد ازانحصاربخش دولتي خارج شود . البته به شرط نظارت وهدايت ازسوي بخش هاي دولتي علي اكبري تصريح كرد: دربخش خصوصي گروهي بايد تشكيل شود ، كه كارهاي مربوط به ورود وعرصه فيلم هاي خارجي را دردست بگيرند وجوابگوي مسايل پيرامون آن هم باشند وهرتهيه كننده حقيقي بتواند درقبال توليد يك فيلم داخلي ، مجوزورود يك فيلم خارجي رابدست آورد وفيلم توسط گروه تشكيل شده به اكران درآيد وعوايد آن به تهيه كننده واگذارشود .