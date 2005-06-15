  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۱۴

با برگزاري نمايشگاه بزرگ سازمان زندانها:

دستاوردهاي بخش زندانباني و اصلاح مجرمين به مردم ارايه مي شود

نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي قوه قضاييه در بخش زندانباني و اصلاح مجرمين در طول هفته قوه قضاييه از اول تا هفتم تير برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، مسوول ستاد برگزاري هفته قوه قضاييه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با اعلام اين خبر گفت: اين نمايشگاه در 4 بخش اقدامات تاميني ، اقدامات تربيتي ، اقدامات حمايتي و اقدامات ستادي و فراسازماني برگزار مي شود .

مظفر الوندي افزود: در بخش اقدامات تاميني ، فعاليتهاي فني و  عمراني ، بهداشت و درمان ، كشف زندان ها ، مسايل حفاظتي و فيزيكي زندانها و فعاليتها و دستاوردهاي عمراني سازمان زندانها در مقابل ديد بازديد كنندگان قرار مي گيرد.

وي گفت: بخشها و واحد هاي مربوطه حرفه آموزي زندانيان ، بخش هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، مراكز مراقبت بعد از خروج ، ستاد ديه ، انجمن حمايت از خانواده زندانيان ، كانو ن وكلا و.. فعاليتها و دستاوردهاي خود را در بخشهاي فرهنگي و حمايتي ارايه مي كنند.

وي تصريح كرد: در طول برگزاري نمايشگاه مشاوره هاي روانشناسي ، مددكاري ، حقوقي و بيماريهاي پر خطر به وسيله اساتيد صاحب نام دانشگاهها و متخصصان به بازديد كنندگان بطور رايگان ارايه مي شود .

 

کد مطلب 195758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها