دستاوردهاي بخش زندانباني و اصلاح مجرمين به مردم ارايه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مسوول ستاد برگزاري هفته قوه قضاييه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با اعلام اين خبر گفت: اين نمايشگاه در 4 بخش اقدامات تاميني ، اقدامات تربيتي ، اقدامات حمايتي و اقدامات ستادي و فراسازماني برگزار مي شود .

مظفر الوندي افزود: در بخش اقدامات تاميني ، فعاليتهاي فني و عمراني ، بهداشت و درمان ، كشف زندان ها ، مسايل حفاظتي و فيزيكي زندانها و فعاليتها و دستاوردهاي عمراني سازمان زندانها در مقابل ديد بازديد كنندگان قرار مي گيرد.

وي گفت: بخشها و واحد هاي مربوطه حرفه آموزي زندانيان ، بخش هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، مراكز مراقبت بعد از خروج ، ستاد ديه ، انجمن حمايت از خانواده زندانيان ، كانو ن وكلا و.. فعاليتها و دستاوردهاي خود را در بخشهاي فرهنگي و حمايتي ارايه مي كنند.

وي تصريح كرد: در طول برگزاري نمايشگاه مشاوره هاي روانشناسي ، مددكاري ، حقوقي و بيماريهاي پر خطر به وسيله اساتيد صاحب نام دانشگاهها و متخصصان به بازديد كنندگان بطور رايگان ارايه مي شود .