قهرماني حق استقلال بود

رضا عنايتي آقاي گل رقابتهاي ليگ برترفوتبال باشگاههاي كشوردرگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: الان قدرامتيازات از دست رفته را مي دانيم، اما زمان گذشته وبايد به فكر آينده باشيم.

گلزن اول استقلال تهران با بيان اين نكته كه دوست دارد تا فصل آينده درخارج ازايران به فوتبال خود ادامه دهد، خاطرنشان كرد: چند پيشنهاد ازتيمهاي خارج از ايران دارم كه كه اگر با آنها به توافق برسم دوست دارم فصل آينده را خارج از استقلال به ميدان بروم. استقلال براي موفقيت من زحمات زيادي را متحمل شده، اما بعنوان يك فوتبالسيت كه بايد به فكر آينده خود باشم دوست دارم تا فوتبالم را درخارج از ايران دنبال كنم. ضمناينكه اين حضور نيز تجربيات فراواني براي من درپي خواهد داشت كه مي توانم دراختيار فوتبال كشورم قراردهم.

وي درپايان گفت: با اين حال هنوزبازي با سپاهان براي ما باقي مانده وبايد تلاش كنيم تا با موفقيت دراين مسابقه نايب قهرماني خود را مسجل كنيم تا بيش ازاين شرمنده هواداران خوب استقلال نشويم.