دور شدن از فضاي هنربومي در آثار به چشم مي خورد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر، در اين جلسه اساتيد و كارشناسان از جمله آقايان : مهرداد احمديان، دكتر مرتضي گودرزي، احمد وكيلي، حسين ذابحي و سهراب هادي به نقد و بررسي پيرامون برگزاري و آثار نمايشگاه پرداختند.

در ابتدا مهرداد احمديان با اشاره به آثار ارائه شده در دو نمايشگاه مذكور گفت: در سبك آثار تنوع چنداني ديده نمي شود در اكثر آنها تكنيك هاي مدرنيتي وجود دارد. در مجموع نقاش هاي خوزستان، تكنيك هاي متعدد نقاشي مي بينيم كه خط و ربطي بين آنها نيست. در آثار استان فارس هم غلبه عنصر و هيجان و احساس ديده مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه هنرمندان بايد از تقليد كوركورانه پرهيز كنند، اضافه كرد : هنرمندان شهرستاني مي خواهند آثارشان نقد شود تا نظر منتقدين و خلاقيت هاي آنان توسط منتقدان شناسايي شود.

دكتر گودرزي با اعلام اينكه نقدهاي هنري كه در كنار نمايشگاهها انجام مي شود بايد پربارتر باشد، گفت: در فرهنگستان هنر كه به گونه اي مشي هنري كشور تعيين مي شود. جلسات نقد هنري نبايد در حاشيه نمايشگاه برگزار شود، بلكه در اين جلساتبايد انديشه سازي و تعيين مشي هنري صورت گيرد.

وي با اشاره به اينكه نظام آموزشي دانشگاهها اجازه بومي سازي به هنرمندان نمي دهد، خاطر نشان كرد: اكثر اين هنرمندان يا در تهران مستقرند و يا اينكه ارتباط آنها با كلان شهري مانند تهران قطع نيست. بيشتر اين نقاشان در تهران درس خوانده اند. اگر برخي ملاحظات نبود، آثار بيشتري در اين مجموعه جاي مي گرفت. ويژگيهاي اين آثار شاخص نيست . تمايز جدي بين نقاشي هاي ارائه شده وجود ندارد و دور شدن از فضاي هنري بومي به خوبي در اين آثار به چشم مي خورد.

گودرزي با اعلام اينكه بخش وسيعي از مشكلات اين عرصه به لجستيك فضاي هنري بر مي گردد گفت: بسياري از آثار جوهره دارند، اما در شهرستانها انگيزه نقاشي كردن توليد هنري بسيار كمرنگ است. عزلت و غربت عجيب و وحشتناكي در هنر وجود دارد.

وي سرانجام پيشنهاد كرد اين نمايشگاهها در مراكز استان برگزار شود تا به اين ترتيب جريان هنري در كشور شكل گيرد.

گودرزي با انتقاد از سيستمهاي آموزشي كه به مدرنيته و هنر آوانگارد بيش از حد ارزش مي دهد گفت : در دهه اخير هنرمندان اروپايي علاقمندي بسيار شديدي به مرور آثار جدي از خود نشان مي دهند و انگار رنسانس دوباره اي در حال زنده شدن است.

سپس احمد وكيلي با اشاره به آثار ارائه شده در نمايشگاه گفت :ارائه اين آثار مشكل دارد و هيچ تقسيم بندي، به لحاظ سني يا نوع، كار انجام نگرفته است. در يك قضاوت كلي، انسان را دچار اغتشاش مي كند و گرته برداري به شكل سطحي انجام گرفته است.

وي با تاكيد بر اينكه بايد به مسائل پايه اي و زير بنايي فرهنگي توجه بسيار كرد افزود : هنرمندان بايد مولفه هاي فرهنگي و فضاي خاص بومي خودشان را پيدا كنند. يكي از مشكلات اين آثار نگاه تفنني خالق آنها به نقاشي است. اين افراد بايد دائم كار كنند تا بتوانند پتانسيل ها و استعدادهاي خود را بروز دهند.

حسين ذابحي با بيان اينكه از آثار ارائه شده در نمايشگاه لذت برده است گفت: شخصا فكر نمي كردم در شهرستانها كه امكانات كمتري وجود دارد، آثار خوبي را ببينم و اميدوارم چنين نمايشگاهي در استانهاي مختلف برگزار شود.

وي افزود : افرادي كه با رنگ كمتري كار كرده بودند آثار محكمتر و متين تري ارائه داده اند. كيفيت آثار از نظر كمپوزيسون محكم است اما بيشتر مشكلات مربوط به قرار دادن و جابجايي رنگها و ايجاد فضاهاي مثبت و منفي بود.

سهراب هادي نيز با يادآوري اينكه تصوير كلي نمايشگاه، تصوير دلنشيني است تصريح كرد: خصوصيات اقليمي و جغرافيايي و نگاه جهاني و جهان بيني شرقي در آثار ديده مي شود. عنصر موسيقي در اكثر نقاشي هاي استان فارس به چشم مي خورد. در نقاشي هاي خوزستان روحيه فردگرايانه، و قائم به شخص و درون كاوانه ديده مي شود.

وي در پايان افزود: نكته اي است كه نبايد از آن غافل شويم اين است كه آنچه در اين نمايشگاه مي بينيم تجربه نقاشاني است كه در ابتدا يا ميانه راه هستند و با جريان حرفه اي در اين نمايشگاه روبرو نيستيم.