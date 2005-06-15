توطئه اسرائيل براي يهودي كردن كامل بيت المقدس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي محيط (moheet)، خليل تفكجي مدير اداره نقشه و طراحي در مجمع پژوهش هاي عربي از توطئه اسرائيل با هدف اخراج كامل فلسطينيان از قدس شرقي اشغالي تا سال 2020 خبر داد.



تفكجي گفت : جمعيت هاي يهودي متعددي به شكل سازمان يافته و سريع با حمايت اسرائيل براي يهودي كردن كامل قدس اشغالي تلاش مي كنند .



وي با اشاره به حمايت دولت از شهرك نشينان داخل منطقه قديمي قدس جهت اخراج مسلمانان و مسيحيان از اين شهر و ترسيم نقشه كاملا يهودي ازقدس گفت : فشارهاي زيادي بر فلسطينيان درشهر قدس با هدف كوچاندن آنها به مناطق خارج از قدس يا دولت هاي ديگر اعمال ميشود.



به گفته تفكجي، اخراج فلسطينيان با اعمال ماليات هاي فوق العاده سنگين، اجراي قانون املاك غائبين( فلسطينياني كه از قدس رفته اند اما املاكشان به جا مانده است)، تخريب منازل و سلب تابعيت در حال اجرا است .



به گفته وي رژيم اشغالگر قدس قانون املاك غائبين را لغو نكرده است بلكه آن را به حال تعليق نياورده است و از آن بر اساس شرايط بين المللي سوء استفاده مي كند و انتظار مي رود در سايه نبود فشارهاي آمريكا و اروپا براي اجراي قوانين به دلخواه خود از فرصت استفاده كند .



اسرائيل تصميم گرفته است شهر قدس را از ساكنان مسلمان آن تخليه كند پس از آنكه آمار نشان داد كه جمعيت فلسطينيان در قدس شرقي به 260 هزار و يهوديان به 182 هزار تن رسيده است لذا ديوار حائل را براي رهايي از 100 هزار عرب و تشكيل قدس بزرگ بر اساس ديدگاه اسرائيلي بنا كرده است و علاوه بر آن با گران كردن ماليات ها و تخريب منازل و سلب تابعيت فلسطينيان را وادار به ترك بيت المقدس مي كند.

شايان ذكر است رژيم صهيونيستي در راستاي يهودي سازي بيت المقدس طرح هاي بزرگ شهرك سازي را آغاز كرده است كه در اين ميان طرح ساخت 600 مجتمع شهرك نشيني در شهرك معاليه ادوميم در نزديك بيت المقدس است كه در صورت عملي شدن روند يهودي سازي اين شهر را تسريع مي بخشد . در اين ميان كشيش ارينيوس اول در يك همدستي آشكار با مقامات رژيم صهيونيستي نسبت به فروش بخشي از زمينهاي مسيحيان بيت المقدس به يهوديان اقدام نموده است . اين اقدام علاوه بر مسلمانان ، مورد اعتراض وسيع مجامع مسيحي نيز قرار گرفته است .

گفتني است با وجودي كه مقامات رژيم صهيونيستي به آمريكا و اروپا درباره عدم گسترش شهرك نشيني تعهد داده اند، اما اين رژيم همچنان به اين سياست ها ادامه مي دهد.

