جدول مقايسه اي موقعيت كانديداها بر اساس آخرين نظرسنجي هاي معتبر و سراسري در كشور

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر تحولات مربوط به صف بندي كانديداها، احزاب، گروهها و هواداران آنها گرچه طي روزهاي اخير و بطور پيش بيني شده اي دچار تغيير اندك شد، اما ملاحظه نتايج آخرين نظر سنجي هاي معتبر اين نكته را اثبات مي كند كه مردم ايران به مرحله مهمي از دانش و گزينشگري سياسي رسيده اند و التهاب و هيجانات مصنوعي خاص ايام انتخابات، دگرگوني اساسي در نگرش آنها ايجاد نخواهد كرد.

از پنج شنبه صبح، اتمسفر شيرين تعقل و شادابي مردم را به هجوم براي انتخاب سرنوشت خود آماده مي كند و 8 نامزد خسته انتخابات را هم به استراحت پر استرس و يكروزه اي رهنمون مي كند كه نتيجه آن آگاهي از وزن هريك از كانديداها و گروههاي حامي ايشان در نزد افكار عمومي است.

تغييرات اندك روزهاي اخير تنها توانست ميانه جدول «ليگ نامزدهاي رالي نهم» را دستخوش جابجايي هاي اندك كند و اين در حالي است كه هاشمي رفسنجاني (با اندكي كاهش) و محمد باقر قاليباف(با اندكي افزايش) كماكان رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص دادند و دو محسن انتخاباتي ، يعني محسن مهرعليزاده و محسن رضايي نيز همچنان در رديف 7 و 8 ديده مي شوند. در عين حال مصطفي معين و محمود احمدي نژاد كه طي روزهاي اخير به زايش راي موفقيت آميزي روزگار گذراندند در ميانگين نظر سنجي ها جاي سوم و چهارم را به نام خود سند زدند و سرانجام علي لاريجاني و مهدي كروبي شيخ اصلاحات نيز در مكان پنجم و ششم قرار گرفتند.

با اينحال ، همه آگاهان سياسي مي دانند كه در ايران، اين تنها خواست و اراده مردم است كه معجزه مي كند و لذا از همين رو است كه هر هشت نفر سخت كوش علاقمند به رياست جمهوري همچنان اميدورا به همين معجزه اند . هيچكس نا اميد نيست. برنده نهايي هم مشخص نيست و خبره ترين كارشناسان سياسي و رسانه اي نيز حاضر به ريسك و پيش بيني برنده نيستند. اين يعني تمام دمكراسي. چيزي كه به فرموده اخير رهبر فرزانه انقلاب دنيا بايد آن را از مردم ايران بياموزد.

جدول زير از سوي گروه سياسي خبرگزاري مهر و بر اساس آخرين نظر سنجي هاي معتبر دستگاهها و رسانه هاي رسمي كشور تهيه و تنظيم شده و در ذيل آن مشخصات كامل نهاد مربوطه درج گرديده است:

جدول مقايسه اي موقعيت كانديداها بر اساس آخرين نظر سنجي هاي معتبر و سراسري

نظر سنجي 1 نظر سنجي 2 نظر سنجي 3 نظر سنجي 4 نظر سنجي 5 نظر سنجي 6 ميانگين آرا هاشمي 26 22.27 25.8 28.4 24.9 27.1 25.74 قاليباف 15.8 20.08 17.7 15.6 20.4 16.5 17.68 معين 10 10 10.1 10.5 9.4 18.9 11.48 احمدي نژاد 6.7 15.53 6.9 4.1 12.8 7.7 8.95 لاريجاني 7.6 7.49 6.8 7.6 8.4 7.3 7.53 كروبي 5.3 7.87 4.2 6.3 8.4 11.3 7.3 مهرعليزاده 2.3 2.83 2.7 3.1 2.7 5.9 3.25 رضايي 1.8 2.23 2.3 2.6 2.3 4.7 2.65

نظر سنجي شماره 1: يك نهاد ارشد امنيتي كشور با 50 هزار نفر جامعه آماري در سراسر كشور

نظر سنجي شماره 2: يكي از مراكز نظر سنجي به سفارش خبرگزاري فارس با 16751 نفر جامعه آماري در سراسر كشور

نظر سنجي شماره 3: مركز ملي افكار سنجي ايران با جامعه آماري 26 هزار نفر در سراسر كشور

نظر سنجي شماره 4: تازه ترين نظر سنجي وزارت اطلاعات در سراسر كشور

نظر سنجي شماره 5: يكي از مراكز معتبر علمي وابسته به يك نهاد استراتژيك در 85 شهر و 30 مركز استان

نظر سنجي شماره 6: نظر سنجي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) با 27 هزار جامعه آماري در سراسر كشور