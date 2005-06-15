رهايي گروگان استراليايي از چنگ آدم ربايان در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فر انسه ، پل وود گروگان استراليايي كه به دست نيروهايي آمريكايي و عراقي در عراق آزاد شده بود روز چهارشنبه طي پيامي كه توسط مقامات استراليايي در عراق قرائت شد از تمامي كساني كه در جريان آزادي وي نقش داشتند ، تشكر كرد.

وود در جريان اين پيام تشكر آميز كه در قالب بيانيه اي توسط نيك وارنر فرمانده گروه عمليات واكنش سريع استراليا قرائت شد گفت : " من از اينكه آزاد شده ام بسيار خوشحال هستم و عميقا از تمامي كساني كه در آزادي من نقش داشتند تشكر مي كنم ."

وي در ادامه پيام خود خاطر نشان كرد : "من موفق شده بودم تا از برخي از اين افراد شخصا تشكر كنم اما مي دانم كه بسيار ديگري هم در آزادي من نقش داشتند كه من هيچ گاه فرصث تشكر از آنان را نخواهم يافت."

بر اساس اين گزارش و به گفته مقامات ، نيروهاي عراقي كه تحت حمايت نيروهاي آمريكايي قرار داشتند روز چهارشنبه موفق شدند يك گروگان استراليايي را پس از 6هفته اسارت آزاد كنند.

هر چند كه هيچگونه جزئيات و اطلاعاتي در خصوص چگونگي عملياتي كه منجر به آزاد سازي داگلاس وود شده بود در دست نيست ولي آنچه كه مسلم است اينكه اين عمليات پس از يكسري عمليات انتحاري كه اخيرا در مناطق مختلف بغداد صورت گرفته بود به وقوع پيوسته است.

وود در اواخر آوريل توسط گروهي كه نام خود را شوراي مجاهدين عراق ناميده بود ربوده شد و به دنبال به گروگان گرفته شدن وي نيز دولت استراليا حاضر نشد تسليم خواسته تروريست ها مبني بر خارج ساختن 1400نيروي استراليايي از خاك عراق شود.

به دنبال آزادي وود، جان هاوارد نخست وزير استراليا نيز واكنش نشان داده و و خطاب به پارلمان استراليا در كانبرا گفت : " من از اينكه خبر آزادي و سلامتي وود را به مجلس مي دهم بسيار خوشحال هستم."