ما براي خبرنگاران هنري خبر مي نويسيم !

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" اين دو هنرمند ضمن انتقاد از خبرنگاران هنري گفتند كه براي معرفي اثر خود ، خودشان براي خبرنگاران خبر مي نويسند .

در اين جلسه فتوحي پس از انتقاد شديد از جريان نقد هنري در پاسخ به خبرنگار" مهر " مبني بر نام بردن منتقدين هنر هاي تجسمي كشور براي مشخص شدن ميزان آگاهي اين هنرمند از جريان نقد هنري كشور سكوت كرد .

وي اذعان داشت : متاسفانه در حال حاضر در كشور ما به دليل ترجمه واژه "كانسپچوال آرت "به "هنرمفهومي " تصور غلطي مبني برلزوم وجود مفهوم در اين آثار بوجود آمده است .

اين اظهار نظر در حالي انجام شد كه هر دو هنرمند پس از ارائه فراز هايي از تاريخ هنر دهه 60 و 70 ميلادي مبني بر داراي مفهوم بودن آثار هنر مفهومي ذكر شده دركتب تاريخ هنر بار ديگر حاضر به ادامه گفتگو در اين زمينه نشدند .

اين دو هنرمند به تازگي با صرف هزينه اي بالغ بر 12 ميليون تومان تحت حمايت موزه هنرهاي معاصر تهران ، مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و سازمان زيبا سازي شهرداري تهران اثري با نام "سرشماري " مشتمل بر نصب عكس چهره افراد، پشت پنجره ساختمان هاي نيمه ساز آتي ساز در بزرگراه چمران نموده اند كه هر چند از سوي روابط عمومي موزه هنر هاي معاصر تهران به عنوان اولين اثر هنر محيطي ايران معرفي شد ، با اين وجود حتي خود پيد آورندگان آن در اين جلسه بيان كردند كه در حدود بيش از سي سال قبل نيز تلاش هاي در اين زمينه ها در ايران صورت گرفته است .

شايان ذكر است سابقه اينگونه فعاليت ها در ايران به دهه پنجاه شمسي و آثار هنري گروه هايي همچون گروه" آبي "باز مي گردد .