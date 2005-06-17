قراردادهاي كاذب باطل و خاطيان محروم مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" برخي ازباشگاهها درسالهاي گذشته ازآن جهت كه درصد قانوني فدراسيون بسكتبال را بطوركامل پرداخت نكنند، چنين اقدامي را صورت داده اند كه پس ازبررسي هاي جامع وكامل، فدراسيون بسكتبال اين باشگاهها را شناسايي كرده وچنانچه درسالجاري چنين خطايي ازسوي باشگاهي سربزند، علاوه برباطل كردن قرارداد، با باشگاه هم برخورد قانوني شده وحتي تا مرزمحروميت باشگاه، اقدامات لازم صورت مي گيرد.

محمود مشحون رئيس فدراسيون بسكتبال اعلام كرد اگرچه درصد قانوني حق فدراسيون نسبت به هزينه اي كه باشگاهها درطول سال براي بسكتبال درنظرمي گيرند، بسيارناچيز است. اما برخي ازصداقت اعضاي فدراسيون سوء استفاده كرده ومبالغ كمتري را درقراردادها قيد كردند، گويا نمي دانند اين درصد مربوط به فدراسيون است وهمه بودجه فدراسيون صرف بسكتبال كه خودشان هم جزئي ازآن هستند، مي شود. بنابراين درسالجاري با اين اقدامها برخورد مي كنيم و اگرلازم باشد باشگاه يا باشگاههاي خطاكاررا نيز محروم خواهيم كرد.