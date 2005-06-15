رييس جمهوري مي خواهيم كه به اشرافيت دولتي پايان دهد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در كرج، آجرلو در جمع طرفداران دكتر محمود احمدي نژاد در كرج افزود : جامعه ما به رئيس جمهوري احتياج دارد كه لباس رياست جمهوري را فقط با ديد لباس خدمت بنگرد و با همان نگاه آن لباس را بر تن كند .

آجرلو اضافه كرد : اصولگرايان با پيروزي در مجلس هفتم آن را از پليدي ها پاك كردند و اكنون درآستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به ميدان آمده اند تا سكان كشتي قوه مجريه را نيز به دست بگيرند و با راهنمايي هاي مقام معظم رهبري كشور را از وضعيت كنوني رها سازند .

وي تصريح كرد : ما 8 سال شاهد توسعه اقتصادي بدون تكيه بر دين باوري و عدالت بوده ايم و 8 سال توسعه سياسي را بدون پرداختن به معرفت ديني و توجه به اهداف غني ديني تجربه كرده ايم و متأسفانه انديشه هاي ما به تاراج رفته و اكنون زمان جبران فرا رسيده است .

آجرلو خاطرنشان كرد : ما در جامعه كنوني نيازمند اصولگراياني هستيم كه بتوانند فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را به طور جدي به اجرا درآورند، به هيچ كس باج ندهند و سايه اي بر تخلفات مديران نباشند .

وي ادامه داد: اين مسايل امكان پذير نيست مگر با حضور كسي كه بتواند به جايگاه رياست جمهوري فقط به عنوان جايگاه خدمت نگاه كند زيرا كسي كه داعيه مبارزه با فقر و فساد را دارد، خود بايد اهل رانت نباشد و پيشينه اي سرشار از خدمتگزاري داشته باشد .