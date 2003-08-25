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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۴:۲۶

10 تا 13 شهريور ماه

نخستين جشنواره تئاتر "تك" برگزار مي شود

هيات داوران نخستين جشنواره تئاتر تك پس از بازبيني 52 نمايش، 13 نمايش را در بخش صحنه و 3 نمايش را در بخش خياباني انتخاب كردند.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، هيات داوران اين جشنواره متشكل از " پرويز بزرگي " ، " افشين سخايي " و " علي كوچكي " در بخش صحنه نمايش هاي روز از نو روزي از نو، اسيد، يادداشت هاي روزانه يك ديوانه، ژاندارك در آتش، معركه، ققنوس سربي، اشك شمع، نجواي نويسنده، چنگال، سفيد آرام، مجلس غريب تنهايي و يكشنبه دوست داشتني را براي اجرا در جشنواره برگزيد و در بخش خياباني سه نمايش مخلص، مضرات بيكاري و كيسه پذيرفته شدند.
گفتني است جشنواره تك با موضوعات ارزش هاي ديني، انساني، و معضلات اجتماعي توسط دفتر هنرهاي نمايشي حوزه هنري كرج با حضور 15 گروه نمايشي از 10 تا 13 شهريور ماه در فرهنگسراي كوثر و حافظيه كرج برگزار مي گردد.

کد مطلب 19596

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