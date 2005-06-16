هرالد تريبيون: پليس اسپانيا 16 مظنون اقدامات تروريستي را دستگير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه اينترنشنال هرالد تريبيون، مقامات اسپانيا اعلام كردند كه با تلاش گسترده پليس اين كشوردرشهرهاي مختلف 16 تن ازمظنونان تروريست را دستگيركرده اند كه ازميان اين افراد 11 تن متهم به ارتباط با ابومصعب الزرقاوي رهبرشبكه تروريستي القاعده درعراق وپنج تن ديگر افراد تازه كاري هستند كه براي انجام عملياتهاي انتحاري آموزش ديده اند.

يازده مظنون مرتبط با زرقاوي از اعضاي گروه پشتيباني زرقاوي در پايگاه اين شبكه تروريستي در سوريه بوده اند كه برنامه اين گروه هدف قرار دادن نيروهاي امريكايي در عراق بوده است.

درادامه اين خبر ادعا شده است كه به گزارش پليس اسپانيا دربازجويي از اين افراد در مورد انگيزه انجام چنين اقداماتي برخي از مظنونها اعلام كردند كه آنها با اين تصور كه در صورت كشته شدن در راه اسلام شهيد مي شوند، انجام چنين اقداماتي را برعهده مي گرفتند.

اغلب 11 مظنون درارتباط با زرقاوي اتباع مغربي هستند وفعاليتهاي خود راازسال 2004 آغاز كرده اند. پنج تن ديگرنيز مظنون به اتهام مشاركت در بمب گذاري قطار مادريد در 11 مارس 2004 هستند.

در اين عمليات جسجوي گسترده يك تيم 500 نفره از پليس اسپانيا حضور داشته است.

وزارت كشوراسپانيا اعلام كرده است كه 11 تن ازبازداشت شدگان عضو گروه انصارالاسلام ازگروههاي وابسته به ابومصعب زرقاوي هستند.

بر اساس اين گزارش ، رهبر حملات انتحاري اين گروه يك جوان 28 ساله مغربي است كه در نزديك بارسلونا دستگير شده است.