افزايش همكاريهاي ايران و چين تحت تاثير مواضع مشترك دو كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد مركزي خبر؛ جمهوري اسلامي ايران و چين وجوه مشترك زيادي دارند كه يكي از آنها مبارزه با تروريسم با ارايه تعريف جامع و مصاديق روشن از آن است.
دو كشور بر اين باورند كه مبارزه با تروريسم بايد زيرنظر سازمان ملل متحد و شوراي امنيت وبراساس معيارها و اصول و مقررات بين المللي و به دوراز تصميم گيري هاي يك جانبه صورت گيرد ، اين درحالي است كه پس از حوادث 11 سپتامبر ، آمريكا با تعريفي يكجانبه از تروريسم و نحوه مبارزه با آن امنيت بين المللي را مورد تهديد قرار داده است.
به همين علت چين و جمهوري اسلامي ايران كه مخالف سياستهاي يك جانبه گرايانه آمريكا هستند خواهان ارائه تعريف جامع و روشن از تروريسم و ارائه مصاديق آن هستند ، زيرا اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي مصداق بارز تروريسم است اماازديدگاه آمريكا چنين نيست.
جمهوري اسلامي ايران و چين همچنين با توسعه طرح سپردفاع موشكي آمريكا كه توازن راهبردي جهان را برهم مي زند به شدت مخالفند .
علاوه براين مخالفت تهران و پكن بامسلح كردن فضا، حمايت دوطرف ازمواضع مردم فلسطين ، مخالفت با حضور نيروهاي آمريكا در آسياي مركزي و حمايت از گفتگوي تمدنها از ديگرمقوله هائي است كه به تعميق بيشترروابط تهران و پكن كمك مي كند. چين درسالهاي گذشته با جهت گيري اقتصادي مناسب واتخاذ سياستهاي اصلاحات اقتصادي و درهاي باز موفقيت هاي زيادي را درعرصه اقتصادي كسب كرده است كه مهمترين آن ورود چين به سازمان تجارت جهاني است.
چين پيوستن به اين سازمان را به معناي جذب بيش ازپيش سرمايه هاي خارجي، توسعه صنعتي و ارتقاي توانائي هاي موسسات چين براي رقابت بارقبايشان مي داند، هرچند كه ورود چين به سازمان تجارت جهاني براي اين كشو خالي از چالش نيست . افزايش نرخ بيكاري ومهاجرت كشاورزان به شهرها ازجمله اين چالشها است .
با اين حال چين الحاق به سازمان تجارت جهاني را در بلند مدت به سود اين كشور مي داند . از اين رو برخي كارشناسان معتقدند ايران مي تواند از تجربيات چين دراين زمينه بهره برداري كند. در همين حال موفقيت چين در كسب ميزباني مسابقات المپيك سال 2008مي تواند از ديگر زمينه هاي توسعه روابط و مناسبات ايران وچين محسوب شود.
سفر خرازي وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي ايران و هيئت همراه به چين نيززمينه اي براي بازبيني مجدد روابط دوجانبه و بررسي ميزان اجراي توافقهاي صورت گرفته است.
سفر خرازي به چين(2)
افزايش همكاريهاي ايران و چين تحت تاثير مواضع مشترك دو كشور است
افزايش همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و چين علاوه برنزديكي تمدني و فرهنگي تحت تاثير مواضع مشترك دوكشوردرباره مسايل منطقه اي و بين المللي قرار دارد.
کد مطلب 19598
نظر شما