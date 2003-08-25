افزايش همكاريهاي ايران و چين تحت تاثير مواضع مشترك دو كشور است

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري مهر به نقل از واحد مركزي‎‎‎ خبر؛ جمهوري اسلامي‎ ايران‎‎ و چين وجوه مشترك‎ زيادي دارند كه‎‎‎ يكي‎ از آنها مبارزه با تروريسم‎ با ارايه تعريف‎ جامع‎ و مصاديق‎ روشن‎‎‎ از آن است.

دو كشور بر اين باورند كه‎‎ مبارزه با تروريسم‎ بايد زيرنظر سازمان‎ ملل‎‎ متحد و شوراي‎ امنيت‎‎ وبراساس‎ معيارها و اصول و مقررات بين‎ المللي‎ و به‎‎ دوراز تصميم‎ گيري‎‎ هاي يك‎ جانبه صورت‎ گيرد ، اين‎ درحالي‎‎ است‎ كه‎‎ پس‎ از حوادث 11 سپتامبر ، آمريكا با تعريفي يكجانبه از تروريسم‎ و نحوه‎‎ مبارزه با آن‎‎ امنيت‎ بين المللي‎ را مورد تهديد قرار داده‎ است.

به‎‎‎ همين‎‎‎ علت‎ چين و جمهوري‎‎ اسلامي‎ ايران كه مخالف‎ سياستهاي يك‎ جانبه گرايانه‎‎ آمريكا هستند خواهان‎‎ ارائه تعريف‎ جامع‎ و روشن از تروريسم‎ و ارائه‎‎ مصاديق‎ آن‎ هستند ، زيرا اقدامات‎ جنايتكارانه رژيم‎ صهيونيستي‎ در فلسطين‎‎ اشغالي‎ مصداق‎ بارز تروريسم‎ است‎‎ اماازديدگاه‎ آمريكا چنين نيست.

جمهوري‎ اسلامي‎‎ ايران‎‎‎ و چين همچنين با توسعه‎‎ طرح‎ سپردفاع موشكي آمريكا كه توازن‎‎‎ راهبردي‎ جهان را برهم‎ مي‎ زند به‎‎ شدت‎ مخالفند .

علاوه براين مخالفت‎‎ تهران‎‎‎‎ و پكن بامسلح‎ كردن فضا، حمايت دوطرف‎ ازمواضع‎ مردم‎ فلسطين ، مخالفت‎‎ با حضور نيروهاي‎‎‎‎ آمريكا در آسياي مركزي و حمايت از گفتگوي تمدنها از ديگرمقوله‎‎‎ هائي‎‎ است‎ كه به تعميق‎ بيشترروابط تهران‎‎ و پكن كمك‎ مي كند. چين‎ درسالهاي‎‎‎‎ گذشته‎ با جهت‎‎ گيري اقتصادي مناسب‎ واتخاذ سياستهاي اصلاحات اقتصادي‎‎‎‎‎ و درهاي باز موفقيت‎‎ هاي زيادي را درعرصه‎‎ اقتصادي كسب‎ كرده است كه‎‎ مهمترين‎‎‎‎ آن ورود چين به سازمان تجارت‎‎ جهاني‎ است.

چين‎‎‎‎ پيوستن به‎‎‎ اين سازمان را به معناي‎‎ جذب‎ بيش‎‎ ازپيش سرمايه هاي خارجي‎، توسعه‎ صنعتي‎‎ و ارتقاي‎‎‎ توانائي هاي موسسات‎‎ چين‎‎ براي رقابت بارقبايشان مي داند، هرچند كه ورود چين‎‎‎ به‎ سازمان تجارت‎ جهاني‎‎ براي‎ اين كشو خالي از چالش‎‎ نيست‎‎ . افزايش نرخ‎ بيكاري‎ ومهاجرت كشاورزان‎‎ به‎‎ شهرها ازجمله اين چالشها است .

با اين‎‎‎‎ حال‎ چين الحاق‎ به‎‎ سازمان تجارت‎‎ جهاني‎ را در بلند مدت به سود اين كشور مي‎‎‎ داند . از اين رو برخي كارشناسان‎‎ معتقدند ايران مي تواند از تجربيات‎‎ چين‎‎‎‎ دراين زمينه‎‎ بهره برداري‎ كند. در همين حال‎ موفقيت چين در كسب‎ ميزباني‎ مسابقات‎ المپيك‎ سال‎ 2008مي تواند از ديگر زمينه‎‎ هاي‎ توسعه روابط و مناسبات‎ ‎ايران‎‎ وچين محسوب‎ شود.

سفر خرازي وزيرامورخارجه‎‎‎ جمهوري اسلامي‎ ايران‎ و هيئت‎ همراه به چين‎‎ نيززمينه ‎‎اي‎‎‎ براي بازبيني‎‎ مجدد روابط دوجانبه و بررسي ميزان اجراي توافقهاي‎ صورت‎‎ گرفته‎ است.





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