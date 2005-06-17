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۲۷ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

كارشناسان سينما عنوان كردند

راسل كرو باعث شكست فيلم مرد سيندرلايي شد

كارشناسان سينما اعلام كردند جنجالي كه " راسل كرو" اخيرا بوجود آورده ، تاثيرنامطلوبي را برفروش جديد ترين فيلم وي تحت عنوان" مرد سيندرلايي " برجاي گذاشته است.

" راسل كرو"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" فيلم " مرد سيندرلايي " درنخستين هفته فروش بالغ بر18 ميليون و300 هزاردلاربليت فروخت اما زمانيكه دوستداران سينما دريافتند كه هنرپيشه محوري اين اثربا كارمند هتل درگيرشده وبه وي آسيب رسانده ، به فيلم " مرد سيندرلايي " پشت كردند .اينگونه بود كه درهفته دوم فيلم تنها 9 ميليون و500 هزاردلاربليت فروخت.
" تام اونيل " ، منتقد سينما دراين مورد مي گويد :" راسل كرو دراين فيلم نقش يك قهرمان را بازي مي كند اين درحاليست كه درزندگي واقعي اينگونه نيست . ما درمورد برخوردهاي وي با عكاسان پاپاراتزي شنيده بوديم اما اين باراوبه يك فرد بي گناه حمله كرده است واين امرباعث مي شود كه پس ازمدتي همه وي را ترك كنند."

کد مطلب 195981

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