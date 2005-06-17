راسل كرو باعث شكست فيلم مرد سيندرلايي شد

" راسل كرو"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" فيلم " مرد سيندرلايي " درنخستين هفته فروش بالغ بر18 ميليون و300 هزاردلاربليت فروخت اما زمانيكه دوستداران سينما دريافتند كه هنرپيشه محوري اين اثربا كارمند هتل درگيرشده وبه وي آسيب رسانده ، به فيلم " مرد سيندرلايي " پشت كردند .اينگونه بود كه درهفته دوم فيلم تنها 9 ميليون و500 هزاردلاربليت فروخت.

" تام اونيل " ، منتقد سينما دراين مورد مي گويد :" راسل كرو دراين فيلم نقش يك قهرمان را بازي مي كند اين درحاليست كه درزندگي واقعي اينگونه نيست . ما درمورد برخوردهاي وي با عكاسان پاپاراتزي شنيده بوديم اما اين باراوبه يك فرد بي گناه حمله كرده است واين امرباعث مي شود كه پس ازمدتي همه وي را ترك كنند."

