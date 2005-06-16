گروهك منافقين براي تبليغ ضد ايران به برخي از روزنامه هاي عراقي كمك مالي كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، نعيم حسين عبدالعزيزجانشين رئيس اتحاديه روزنامه نگاران عراق درمصاحبه با شبكه خبري العالم با بيان اين مطلب گفت: اين گروهك توان آن را ندارد كه عمليات نظامي برضد ايران براه بيندازد بنابراين تلاش مي كند روابط عراق و ايران را متشنج كند درحالي كه اين روابط روندي طبيعي وبرادرانه پيدا كرده ودوكشوردر صدد التيام بخشيدن به زخمهاي گذشته و جبران خسارتها و زيانهايي هستند كه جنگ تحميلي بر دو ملت تحميل كرد .

وي افزود: شماري از روزنامه هاي عراق به بهانه آگهي تبليغاتي ازاين گروهك كمك مالي دريافت مي كنند و درعوض مقالات تفرقه برانگيز ومسموم كننده فضاي حاكم بر مناسبات و رابط عراق وايران را منتشر كرده و تلاش مي كنند با متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم درعراق دو كشور را رو دروي يكديگر قرار دهند .

او ياد آور شد : گروهك منافقين (مجاهدين خلق) پيوسته درصدد است تا روابط دو كشورهميشه شاهد تنش و تيرگي باشد .

عبدالعزيز درباره موضع برخي از سياستمداران عراق و نيز نيروهاي اشغالگر كه خواستار ادامه حضور اين گروهك در عراق شده اند با وجودي كه آمريكا آن را سازماني تروريستي اعلام كرده ، خاطر نشان ساخت : آمريكا نمي تواند به نظام جمهوري اسلامي ايران آسيبي برساند بنابراين ناگزيربايد ازاين گروهك به عنوان اهرم فشار دائمي بر ايران استفاده كند.

وي تصريح كرد: به نفع نيروهاي اشغالگر نيست كه تروريسم را درعراق ريشه كن كنند چرا كه حضورشان در اين كشور به مساله تروريسم دراين كشور بستگي دارد تازمانيكه عراق شاهد ناامني است حضور نيروهاي اشغالگر در عراق توجيه ناپذير خواهد بود .

وي گفت : از زمان سقوط رژيم صدام در عراق تروريسم دراين كشورريشه دوانيده است و اين ريشه از يك سو شامل عناصري هستند كه با سقوط صدام امتيازات قبلي خود را ازدست داده اند و ازسوي ديگرشامل تصفيه حسابهاي اين عناصربا ديگران در خاك عراق مي باشد .

عبدالعزيز تاكيد كرد: درارتباط با تروريسم درعراق نمي توان كشورهاي عربي مجاور عراق را از دخالت دراين عمليات و تسهيل در وارد كردن عناصر تروريست به عراق و فراهم كردن امكان اجراي عمليات آنها ناديده بگيريم .

جانشين رئيس اتحاديه روزنامه نگاران عراق گفت : تروريسم درعراق برگرفته و تقويت شده از عناصر تروريستي دراين كشور است كه احساس مي كنند حضور و ادامه بقايشان جز با وجود و ادامه تروريسم دراين كشور امكان پذير نيست .

اين عناصربا بهره برداري از ادامه ناامني ها در زمان دولت موقت سابق عراق به رياست اياد علاوي به اين نتيجه رسيدند كه مي تواند عمليات تروريستي را درعراق اجرا و در عين حال از مجازات بگريزد .

وي درپايان تاكيد كرد : دولت عراق نمي تواند اجازه دهد خاك عراق به پايگاهي براي خصومت و دشمني با كشورهاي مجاور تبديل شود چرا كه مردم عراق با هيچ يك از كشورهاي مجاور دشمني ندارد و منطق مردم صلح و محبت كردن است .