حادثه انفجار رياض از ديدگاه يك تحليل گر خارجي



وي در اين تحليل گفت :كالين پاول، وزير امور خارجه آمريكا مدت كوتاهي پس از يك رشته انفجار در چند خودروي بمب گذاري شده در شهر رياض، وارد عربستان سعودي شد.اين انفجارها در مجتمع مسكوني خارجيان غربي رخ داد و پاول اعلام كرده است به نظر مي رسد كار شبكه القاعده باشد.

اين حملات براي دولت عربستان بسيارناگوار است.زيرا در آستانه ديدار وزير امور خارجه آمريكا از عربستان سعودي صورت گرفت.

از طرفي ديگراين انفجار تنها چند روز پس از اعلام آمريكا مبني براين كه ده هزار تن از نيروهاي نظامي خود را از عربستان خارج خواهد كرد روي داد.

خروج اين نيروها از عربستان سعودي، از مدت ها قبل جزيي از تقاضاهاي اصلي اسامه بن لادن، رهبر شبكه القاعده، بود.

شاهزاده هاي سعودي اميدوار بودند كه خروج نيروهاي آمريكايي به كاهش فشارهاي گروه هاي مخالف دولت سعودي منجر شود.

با توجه به اين كه حتي اگر نيروهاي نظامي آمريكا عربستان را ترك كنند باز هم ، حدود سي هزار غيرنظامي آمريكايي همراه با ده ها هزار اروپايي، كانادايي، ژاپني و خارجي ديگر در اين كشور باقي خواهند ماند.

معمولا خارجيان مقيم عربستان در مجتمع هايي كه اطراف آن ديوار كشيده شده، زندگي مي كنند.

طرفداران القاعده اين مجتمع هارا نه تنها نماد انحطاط فرهنگي غرب ميدانند ، بلكه انها راكانون حضور آمريكايي ها قلمداد مي كنند ونسبت به حضور امريكائيان خشمگين هستند.

.با توجه به اين كه درهفته گذشته ، مقامات مريكا پيش از اين تصاوير نوزده مرد( عمدتا اهل عربستان) را منتشر كردند ومدعي شدند كه آنان از اعضاي يك هسته محلي القاعده مي باشند .

. اين افراد در پي وقوع يك تيراندازي در رياض و ترك مقادير زيادي اسلحه و مواد منفجره فرار كرده بودند.

مقامات سعودي اكنون بايد از آن نگران باشند كه شبكه القاعده در كشورشان ريشه دوانده و هدف اين گروه نه تنها پايان دادن به حضور خارجي ها بلكه سرنگون ساختن رژيمي است كه آن را فاقد مشروعيت مي دانند.



