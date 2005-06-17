طرح نگهداري از معلولين در منزل بزودي ارايه مي شود // اختصاص 29 ميليارد تومان براي اشتغالزايي مددجويان

دكتر مسعود حيدرنژاد در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: تاكنون در خصوص نگهداري سالمندان و بيماران رواني مزمن در منزل از سوي بهزيستي طرحهايي ارايه و اجرايي شده اما با توجه به اينكه نگهداري معلولين در منزل نياز به اعتبارات خاصي دارد بنابراين بايد اين طرح براي تامين اعتبارات به سازمان مديريت و برنامه ريزي رفته و تصويب شود .

وي افزود: در حال حاضر اين طرح توسط كارشناسان سازمان بهزيستي مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار دارد ، همچنين به موجب آن ماهيانه مبلغي براي تامين هزينه هاي بهداشتي و آموزشي به جز مستري ماهانه آنها به خانواده هاي معلولين پرداخت مي شود تا آنها بتوانند به جاي نگهداري در آسايشگاهها از معلولين با فراهم كردن امكاناتي در منزل نگهداري كنند.

معاون توانبخشي و اشتغال سازمان بهزيستي در خصوص بودجه اختصاص يافته به اشتغال مددجويان تحت پوشش بهزيستي تاكيد كرد: از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي 29 ميليارد تومان به اشتغالزايي مددجويان اختصاص يافت كه اين اعتبار نسبت به سال گذشته بيشتر شده است.

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