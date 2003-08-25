انفجار هاي بمبئي 40 كشته و بيش از يكصد و بيست زخمي برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتد پرس، مقامات پليس هندوستان اعلام كردند علت اين بمب گذاريها هنوز مشخص نشده است وهيچ شخص يا گروهي نيز مسئوليت آن را به عهده نگرفته است .

براساس گزارشهاي رسيده يكي از بمبها در نزديكي معبد مومبا دوي از معابد هندوها روي داد. يك بمب نيز در نزديكي مدخل ورودي شهر در يك منطقه پر ازدحام و مملو از توريست در مجاورت ساحل دريا منفجرشد. دو بمب ديگر نيز در بازار زويري كه بازار مخصوص جواهرات است منفجر شد.

اين بمب گذاري ها هشتمين بمب گذاري در بمبئي در هشت ماه گذشته است.