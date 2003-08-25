دو خبر كوتاه از تئاتر

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي، مركز هنرهاي نمايشي با هماهنگي كانون سرگرمي هاي نمايشي بيش از 100 تن از هنرمندان فعال آن كانون را تحت حمايت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار داد. اين اقدام در پي انجام طرح بيمه هنرمندان از سوي دولت انجام پذيرفته است.

نمايش خيمه شب بازي " حسني و مبارك "

نمايش " حسني و مبارك " به كارگرداني " ساسان مهرپويان " از 10 شهريور ماه در تالار هنر به روي صحنه مي رود.

متن اين نمايش را " داود فتحعلي بيگي " نوشته است و " ساسان مهرپويان " ، " نازگل فراهاني " عروسك گرداني اين نمايش را انجام مي دهند. هم چنين " ساقي عقيلي " بازيگر اين نمايش است.

داستان اين اجرا در مورد حسني و برادرش است كه بر سر كارهاي منزل به دعوا و ستيز مي پردازند و غولك كه شخصيت شيرين ولي منفي اين نمايش استاز اين فرصت استفاده كرده و گاو آن دو را مي دزدد و...

اين نمايش كه ويژه كودكان و نوجوانان است از 10 شهريور ماه همه روزه به غير از شنبه ها راس ساعت 30/19 به روي صحنه خواهد رفت.