چهار كشتي گير نونهال خراسان جنوبي به مسابقات كشوري اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از انجام اولين دوره مسابقات انتخابي استان در مشهد و تصميمات كميته فني ،عباس گوهر نسب در وزن 35 كيلوگرم از بيرجند ، سعيد عاصف دوست در وزن 47 كيلوگرم از نهبندان، ميثم قاسمي در وزن 53 كيلوگرم از بيرجند و جمال عباسپور در وزن 66 كيلوگرم از قائن جهت شركت در مسابقات انتخابي نونهالان آزاد در اواخر خرداد ماه به اردبيل اعزام مي گردند .