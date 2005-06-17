  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ خرداد ۱۳۸۴، ۹:۳۵

چهار كشتي گير نونهال خراسان جنوبي به مسابقات كشوري اعزام مي شوند

تيم منتخب كشتي نونهالان خراسان جنوبي به مسابقات انتخابي قهرمان كشوري اعزام مي شوند .

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از انجام اولين دوره مسابقات انتخابي استان در مشهد و تصميمات كميته فني ،عباس گوهر نسب در وزن 35 كيلوگرم از بيرجند ، سعيد عاصف دوست در وزن 47 كيلوگرم از نهبندان، ميثم قاسمي در وزن 53 كيلوگرم از بيرجند و جمال عباسپور در وزن 66 كيلوگرم از قائن جهت شركت در مسابقات انتخابي نونهالان آزاد در اواخر خرداد ماه به اردبيل اعزام مي گردند .

کد مطلب 196092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها