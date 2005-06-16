ديدار نمايندگان اتحاديه اروپايي با شهرداران عضو جنبش حماس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز ، "مشير المصري" Mushir al-Masri، گفت شهرداران انتخاب شده در شهرداري هاي محلي در چند ماه گذشته در نشست هاي اخير با ديپلمات هاي اتحاديه اروپايي پيرامون كمكهاي بين المللي و شناسائي دوفاكتو آتش بس فعلي با اسرائيل به بحث و گفتگو پرداختند.

مصري گفت:"حماس آماده گفتگو با تمام كشورها به جز دشمن صهيونيست است كه سرزمين فلسطينيان را اشغال كرده و مردم ما را مي كشد".

اظهارات المصري همزمان با گزارش يك روزنامه رژيم صهيونيستي است كه اعلام كرده بود بعضي از ديپلماتهاي سطح پايين -زير سطح سفير- اجازه داده است تا ملاقاتهائي را با شاخه سياسي حماس داشته باشند.

گفتني است كه رژيم صهيونيستي از انگليس خواست تا در آستانه رياست دوره اي اين كشور بر اتحاديه اروپا، حماس به عنوان يك گروه تروريستي شناخته شود.

اين رژيم همچنين از اين كشور خواسته است تا از برقراري تماس اتحاديه اروپايي با حماس جلوگيري كند.

سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي به جك استراو همتاي انگليسي خود كه چندي پيش به سرزمين هاي اشغالي سفر كرده بود گفت: انگليس بايد تضمين دهد ماه آينده كه اين كشور رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به عهده خواهد گرفت حماس همچنان به عنوان يك سازمان تروريستي شناخته شود."